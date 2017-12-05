Ректор НГАСУ прокомментировал лишение вузом аккредитации по одному из направлений

Экономическое направление Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета (НГАСУ-Сибстрин), исходя из приказа Рособрнадзора от 29 ноября 2017 года, было лишено аккредитации. Ректор вуза Юрий Сколубович прокомментировал «КС» сложившуюся ситуацию.

Ректор Сибстрина Юрий Сколубович в лишении Рособрнадзором аккредитации университета по экономическому направлению наблюдает «целенаправленную позицию» на закрытие направлений экономики и управления в технических вузах. «Считается, что это непрофильные направления обучения для отраслевых вузов, в том числе архитектурно-строительных», — ответил на вопрос корреспондента «КС» ректор Сибстрина, приведя пример, что недавно аналогичное направление не было аккредитовано в Нижегородском государственном архитектурно-строительном университете, в Омском государственном университете путей сообщения и т.п.

Юрий Сколубович, выражая свое несогласие с подходом федерального надзорного органа, говорит о специфике подготовки экономистов, задействованных в строительной отрасли. Например, по словам ректора новосибирского строительного вуза, только экономист-строитель сможет грамотно составить или проверить смету на строительство или реконструкцию. Что касается нарушений Федерального государственного образовательного стандарта, выявленных по ряду направлений подготовки, то руководитель образовательной организации говорит, что все программы были согласованы со специалистами, руководителями строительных организаций.

На сегодня по направлению «Экономика и управление» в НГАСУ обучается около 500 студентов, но непрохождение аккредитации создает проблему для тех из них, которые завершают обучение. «Теперь они не смогут получить диплом государственного образца в нашем университете, хотя 3,5 года обучались по аккредитованным программам. Считаю, что это несовершенство процедуры аккредитации», — высказал свою позицию относительно процедуры Сколубович, добавив, что в данной ситуации именно студенты, поступившие на ранее аккредитованную программу, остались «крайними».

В своем ответе Юрий Сколубович подчеркнул, что у вуза есть лицензия на обучение по экономическому направлению, но с 29 ноября нет аккредитации. «В связи с этим через год, как это позволяет закон, мы будем аккредитовать эти направления снова. Я надеюсь, что у Рособрнадзора всё-таки изменится политика целенаправленного переориентирования «нужных» и «ненужных» направлений в вузах без согласования хотя бы с профессиональным сообществом», — сказал ректор НГАСУ.

Что касается дальнейшей судьбы студентов экономического направления Сибстрина, то в настоящее время уже есть договоренность с новосибирскими вузами и с Томским государственным архитектурно-строительным университетом по переводу обучающихся на программы этих университетов.

«Безусловно, мы предпримем все меры, чтобы помочь нашим студентам. Уверен, что Сибстрин, который пережил и тяжелые времена становления в 30-е годы, и период Великой Отечественной войны, и послевоенные, и лихие 90-е годы, сможет преодолеть и современные трудности реформирования Высшей школы», — подытожил Юрий Сколубович.

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