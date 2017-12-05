Ряд новосибирских производителей молока лишился деклараций на молочную продукцию

Управление Россельхознадзора по Новосибирской области отчиталось о результатах государственного пищевого мониторинга и, в частности, рассказало о случаях выявления молочной продукции с нарушениями по составу.

В 2017 году управление Россельхознадзора по Новосибирской области выявило 64 случая недостоверного декларирования молочной продукции, когда сырьевой состав не соответствовал указанному на маркировочных этикетках. Как уточняет пресс-служба регионального управления, факты реализации фальсифицированной молочной продукции были зафиксированы у ООО «Вымпел», ООО ТД «Молочные продукты», ОАО «Татарский маслокомбинат», ООО «Шкиф», ООО «Орион», ИП Наумова О.В., ООО Иртыш-НСК, ИП Хлебников Д.Ю., ООО «Бумажник», ООО «Торговый Объем», ИП Никитин В.Е., ООО «Трансэкспедиция», ООО «СибТрейд», ООО «Болтовское молоко».

Кроме того, пять предприятий были лишены деклараций на молочную продукцию из-за выявленных нарушений по выпуску в оборот фальсифицированной молочной продукции. В частности, отзыв деклараций коснулся ООО «Торговый Объем», ИП Никитин В.Е., ООО «Трансэкспедиция», ООО «СибТрейд» и ООО «Болтовское молоко».

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