Новосибирские общественники просят Владимира Путина разобраться с вопросом платного проезда по четвертому мосту

На платформе change.org незадолго до планируемой даты подписания концессионного соглашения по строительству четвертого моста появилась петиция, адресованная президенту РФ.

Новосибирский общественник, руководитель организации «Привет, велосипед!» Алексей Куницин разместил в интернете петицию, адресованную президенту РФ Владимиру Путину и посвященную проблеме четвертого моста через Обь в Новосибирске. В частности, общественник просит главу государства сделать проезд по будущему мосту бесплатным. Напомним, за проезд планируется взимать 100 рублей с одного легкового автомобиля. Автор петиции указывает на то, что данное концессионное соглашение «обяжет жителей Новосибирска либо бюджет Новосибирской области выплатить частной компании 47 млрд рублей за 20 лет», и дополняет, что с вводом в эксплуатацию платного моста, возможно, на ремонт будет закрыт один из бесплатных мостов в центральной части Новосибирска. Выражая позицию части горожан, Алексей Куницин пишет, что, помимо сомнительной целесообразности этого строительства, вопросы вызывает «финансовая модель и платность моста».

«Выделяемых государством денег достаточно для строительства бесплатного моста, если реализовывать проект через выбор подрядчика на открытом аукционе при сложившейся практике. Даже если исходить из сметной стоимости (34 млрд рублей), то бюджету выгоднее вложить несколько миллиардов рублей в проект, чем обеспечивать гарантированный доход концессионеру в 47 млрд рублей», — рассуждает общественник.

Автор документа уверен, что, несмотря на декларируемую эффективность вкладываемых бюджетом средств при помощи механизма ГЧП, на деле этот «механизм навязан исключительно для реализации частных интересов». В петиции подчеркивается, что ситуацию с концессией усугубляет закрытость при разработке соглашения.

«Нам нужны мосты и дороги, но надо реализовывать эти проекты прежде всего в интересах жителей, а не в интересах крупных бизнесменов. Власти нужно более ответственно относиться и к выбору проектов, и к выбору финансовых схем реализации», — обращается автор к главе государства и в заключение просит «разобраться» в сложившейся ситуации, так как это «особенно важно сделать накануне президентских выборов».

Уже завтра, 6 декабря, вероятно, произойдет подписание концессионного соглашения. На прошедшей 1 декабря сессии горсовета чуть больше половины депутатов одобрили масштабное строительство, а вчера, 4 декабря прошло очередное заседание рабочей группы, во время которой министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский отметил, что круг спорных вопросов сведен к минимуму. Министр подчеркнул, что данный вопрос находится под личным контролем врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, о ходе работы над концессионным соглашением главе региона докладывают ежедневно.

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