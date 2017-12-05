Новосибирская ГК «Холидей» переформатирует часть своих магазинов в «Фермер-Центры.рф»

Как стало известно «КС», один из крупнейших новосибирских продуктовых ритейлеров — ГК «Холидей» намерена переформатировать часть своих магазинов под бренд «Фермер-Центр.рф». Сейчас у группы компаний в Новосибирске уже три таких магазина, и в самое ближайшее время будут переформатированы еще два.

Напомним, что первый магазин под брендом «Фермер-центр.рф» был запущен в Новосибирске на улице Державина в ноябре 2016 года в качестве пилотного. В настоящее время у группы компаний уже 3 таких магазина: на улице Богдана Хмельницкого (бывшая «Сибириада»), на улице Русской и уже упомянутый на улице Державина. Кроме того, по данным источника «КС», близкого к ГК «Холидей», в ближайшее время будет запущено еще два магазина под брендом «Фермер-центр.рф» — на улице Никитина и на улице Золотодолинской в Академгородке.

В обоих случаях речь идет о переформатировании под бренд «Фермер-центр.рф» действующих магазинов сети.

Кроме того, по наблюдениям корреспондентов «КС», в действующих магазинах сети ГК «Холидей» также резко возросло количество товаров под брендом «Фермер-центр.рф» — начиная от соусов и заканчивая газированной водой. Производителем указанных продуктов выступают разные юридические лица, однако все они теперь носят этикетку «Фермер-центр.рф».

Участники рынка связывают активизацию «Фермер-центра.рф» с процессами, происходящими вокруг группы компаний. Напомним, что в октябре 2017 года стало известно о том, что магазины ГК «Холидей» выставлены на продажу. О покупке 22 магазинов уже объявила федеральная сеть «Лента». Предполагается, что остальные магазины могут выкупить «Магнит» и X5 Retail. В свою очередь действующий бенефициар группы компаний Николай Скороходов, по данным источников, близких к компании, продолжит развитие магазинов под брендами «Фермер-Центр.рф», «Холди Дискаунтер», а также новой сети дискаунтеров «Бум», запущенных 1 декабря 2017 года. По предположению участников рынка, активный рост числа «Фермер-Центров» и продукции под этим брендом в самих «Холидеях» обусловлен, прежде всего, указанными выше процессами.

«Среди всех текущих проектов ГК «Холидей» именно «Фермер-центр.рф» можно считать одним из самых успешных с точки зрения достигнутых финансовых результатов. Поэтому логика сети вполне понятна: тиражировать успешный формат на имеющихся площадках за счет закрытия других, менее успешных или вообще убыточных», — поясняет участник рынка, знакомый с группой компаний.

Кроме того, новосибирские ритейлеры констатируют текущую востребованность «фермерской темы» у покупателей, правда тут же отмечая, что на текущем этапе можно скорее говорить об успешной эксплуатации этого тренда с точки зрения маркетинга, нежели о появлении в розничных сетях действительно фермерских продуктов по доступным ценам.

«КС» будет следить за развитием событий.

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