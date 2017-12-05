Один из новосибирских университетов лишился аккредитации по экономическому направлению

Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин) остался без аккредитации по направлению «экономика и управление», следует из приказа Рособрнадзора.

Сибстрин лишился аккредитации по направлению «экономика и управление» после прохождения аккредитационной экспертизы. В приказе Рособрнадзора от 29 ноября 2017 года уточняется, отказ коснулся не только бакалавриата и магистратуры, но и аспирантуры. В частности, как следует из заключения экспертов, в архитектурно-строительном университете по указанному направлению выявлен ряд нарушений Федерального государственного образовательного стандарта. Так, в университете по ряду программ не предусмотрена выездная учебная практика, некоторые из дисциплин не предусматривают формирование профессиональных компетенций, а также оказалось, что в помещениях для самостоятельной работы студентов компьютеры не подключены к интернету.

По всем остальным направлениям обучения вуз прошел аккредитацию. Корреспондент «КС» обратился за комментариями в пресс-службу университета, однако на момент публикации новости ответа не последовало.

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