В понедельник, 4 декабря врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление о формировании нового правительства.

В понедельник на сайте правительства Новосибирской области опубликовано постановление врио губернатора Андрея Травникова о новом составе регионального правительства. Согласно документу, пять чиновников не сохранили свои места. Так, глава региона исключил из состава правительства вице-губернатора Александра Титкова, министра строительства Сергея Боярского, руководителя департамента информатизации Анатолия Дюбанова, главу департамента имущества и земельных отношений Романа Шилохвостова и заместителя руководителя администрации губернатора и правительства Михаила Жиганова. Многие из этих перестановок ранее предсказывал «КС».

В документе утверждается распределение полномочий между заместителями губернатора и председателя правительства. Так, полномочия временно исполняющего обязанности первого заместителя губернатора Юрия Петухова расширены. Теперь он отвечает за формирование решений в сфере государственного строительства и кадровой политики, противодействия коррупции и ряд других вопросов: как политических, так и социальных. Также он возглавляет администрацию губернатора и правительства.

Временно исполняющий обязанности первого заместителя председателя правительства Владимир Знатков по прежнему отвечает за формирование решений в сфере экономики, инвестиционной политики, государственного регулирования тарифов и ценообразования, имущества и земельных отношений, агропромышленного комплекса, а также за другие связанные сферы. Он также может исполнять обязанности губернатора в период его временного отсутствия.

В сферу обязанностей временно исполняющего обязанности заместителя председателя правительства (ранее — заместителя губернатора) Сергея Сёмки попадает сфера промышленного производства, торговли, предпринимательства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, регионального государственного жилищного надзора.

А Сергей Нелюбов, согласно документу, стал заместителем губернатора. Он отвечает за формирование решений в сфере охраны здоровья, лекарственного обеспечения, образовательной политики, труда, занятости, социальной защиты населения, опеки и попечительства, культуры, искусства, физической культуры, спорта, сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия.

Юрий Прощалыкин, будучи заместителем председателя правительства, станет отвечать за вопросы общественной безопасности и охраны общественного порядка и связанные с ними.

Вице-премьер Анатолий Соболев отвечает за подготовку решений в сфере научно-технической политики, развития инновационной системы, разработку и реализацию государственной программы реиндустриализации экономики Новосибирской области, обеспечения устойчивого функционирования и развития информационного комплекса области, защиты информации, ведет вопросы, связанные с подготовкой и проведением Международного форума технологического развития «Технопром», Форума «Транспорт Сибири».

Также в правительство вошли врио заместителя губернатора Василий Смирнов. Он отвечает за обеспечение взаимодействия органов государственной власти Новосибирской области с Администрацией Президента Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, с министерствами и иными федеральными органами исполнительной власти. Врио заместителя председателя правительства Виталий Голубенко сохранил за собой функции министра финансов и налоговой политики, а Ольга Молчанова – министра экономического развития. Сфера работы министра юстиции Натальи Омелёхиной не изменилась.

Напомним, что именно сегодня Андрей Травников на заседании областного правительства заявил, что правительство в этом составе заседает последний раз, поскольку, как ранее он уже говорил, структура правительства «не везде оптимальна».

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