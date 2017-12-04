В Алтайском отделении ЛДПР сменился руководитель

Дмитрия Ворсина сменила депутат заксобрания Алтайского края Евгения Боровикова.

По сообщениям пресс-службы ЛДПР, 2 декабря кандидатура Евгении Боровиковой была одобрена на пост исполняющей обязанности координатора регионального отделения ЛДПР Координационным советом. Выборы координатора состоятся в марте 2018 года.

«Бывший руководитель отделения Дмитрий Ворсин стал депутатом городской думы и заместителем председателя комитета по законности и местному самоуправлению. Считаем, что координатору краевого отделения нежелательно работать на постоянной основе во власти. Потому что он должен быть вовлечен в жизнь партии ежедневно и с полной отдачей»,— передает сообщение Евгении Боровиковой региональное отделение ЛДПР.

Напомним, что Евгения Боровикова уже занимала пост координатора алтайского отделения ЛДПР с 2015 года до апреля 2017 года.

Евгения Боровикова входила в состав Контрольно-ревизионной комиссии. Ее место в комиссии займет член городской избирательной комиссии Олег Кшнякин.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter