Гендиректор «Аэропортов Красноярья» уличен еще в одной многомиллионной взятке

Директор ФКП «Аэропорты Красноярья» стал фигурантом еще одного уголовного дела, передает Западно-Сибирское управление на транспорте СКР 4 декабря.

Как сегодня стало известно из сообщения пресс-службы следственного управления на транспорте, Максима Андраханова, возглавляющего ФКП «Аэропорты Красноярья», обвинили в новых взятках и завели еще одного уголовное дело на него. По данным следователей, Андраханов получал взятки от руководителя строительной организации за лоббирование интересов и общее покровительство. Общая сумма взяток составила более 7 млн рублей, что расценивается как особо крупный размер (ч. 6 ст. 290 УК РФ). В настоящее время обстоятельства нового преступления устанавливаются.

«КС» ранее сообщал, что гендиректор авиапредприятия уже проходит фигурантом по аналогичному делу: ему инкриминируют получение взяток в сумме свыше 2 млн рублей.

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