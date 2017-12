Экспобанк закрыл сделку по покупке российской «дочки» турецкого банка

В пресс-службе Экспобанка сообщили об успешном закрытии сделки по покупке турецкого Япы Креди Банка. Компания получила необходимые согласования Центрального банка РФ.

Принадлежащий новосибирцу и выпускнику НГУ Игорю Киму Экспобанк закрыл сделку по приобретению 100% акций первого появившегося в России турецкого банка — АО «АКБ «Япы Креди Банк Москва». Сделка завершена в намеченные сроки после получения согласования Центрального Банка России.

«Мы планируем развивать отношения с турецкими клиентами и сохранить существующую качественную клиентскую базу – для этого у нас есть все необходимые ресурсы и международная сервисная платформа», — прокомментировал состоявшуюся сделку член совета директоров ООО «Экспобанк» Кирилл Нифонтов.

Нужно сказать, что эта международная покупка стала седьмой для команды Игоря Кима. Ранее были приобретены: ЗАО «Королевский Банк Шотландии» в России у Royal Bank of Scotland (RBS), казахская «дочка» Royal Bank of Scotland (RBS), (Великобритания), Marfin Bank A. D. Beograd (Сербия) у Cyprus Popular Bank Public Co Ltd., LBBW Bank CZ a.s. (Германия), WestLB Vostok у WestLB AG (Германия), FB-Leasing у VR Leasing AG (Германия) и у группы Barclays дочернего «Барклайс Банка» (Великобритания).

