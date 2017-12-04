«КС» выбирает компанию года в сфере телекоммуникаций

Редакция «КС» подводит итоги уходящего года в различных сферах экономики. Мы предлагаем вам проголосовать за оператора связи, который, на ваш взгляд, в наибольшей степени достоин звания «Компания года» по итогам минувших 12 месяцев.

Какой из перечисленных телекоммуникационных операторов, на ваш взгляд, в наибольшей степени достоин быть «Компанией года»-2017? ЭР-Телеком (Дом.ru)

Новотелеком

Ростелеком

Сибирские сети

ТТК

Авантел

МегаКом

МТС

Билайн

МегаФон

Tele2

Yota

Энфорта

Манго Телеком

Другой оператор Результаты опроса

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