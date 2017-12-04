В Хакасии открыли центр спортивной подготовки по лыжным гонкам

В поселке Вершина Теи Республики Хакасия в эксплуатацию была сдана вторая очередь центра спортивной подготовки по лыжным гонкам, сообщает пресс-служба регионального правительства в понедельник.

В Хакасии сдана вторая очередь единственной сертифицированной лыжной базы в среднегорье России – «Тея». Возведение центра спортивной подготовки по лыжным гонкам началось в 2011 году, когда проект был одобрен президентом РФ Владимиром Путиным. Таким образом, финансирование велось из федерального и республиканского бюджетов. Первый этап строительства включил в себя лыжные трассы, стадион, подземный переход, здание насосной станции, мачты освещения, гараж и склад.

С завершением второй очереди в распоряжении спортсменов, тренеров и техперсонала появилось многофункциональное здание с оборудованными помещениями для всех служб (звукоаппаратная, секретариат, тайминг, судейская, медицинский пункт, допинг-контроль, комнаты для массажа, пресс-центр, столовая с доготовочным цехом и другие). Рядом с многофункциональным зданием построены вместительные трибуны.

В пресс-службе регионального правительства добавили, что третья очередь центра предусматривает строительство четырехэтажной гостиницы и столовой на 100 человек. Также планируется строительство автостоянки на 50 машин. Объект будет полностью сдан к 2020 году.

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