Компромиссной площадкой для размещения ледовой арены в Новосибирске может стать аэропорт Северный

Как стало известно «КС», мэр Новосибирска Анатолий Локоть предложил врио губернатора Новосибирской области Андрею Травникову новую площадку для строительства ледовой арены. Она находится на территории бывшего аэропорта Северный. Рассматриваемый участок находится в собственности компании СДС.

По сведениям «КС», после состоявшегося 4 декабря аппаратного совещания у врио губернатора НСО Анатолий Локоть предложил Андрею Травникову новую площадку для строительства ледовой арены. Она находится на территории бывшего аэропорта Северный. В настоящее время эта земля находится в собственности у крупного кемеровского холдинга «Сибирский Деловой Союз» (СДС). Эту информацию изданию подтвердил источник в мэрии Новосибирска.

«Сибирский Деловой Союз» (СДС) основан в Кузбассе, основное направление деятельности – добыча и переработка угля. Также холдинг включает машиностроительные, вагоноремонтные и химические заводы, предприятия, обеспечивающие перевозки грузов железнодорожным транспортом, строительные организации. Владеет компаниями энергетической отрасли, агропромышленного сектора. В СДС также входят аэропорты, туристические, страховые, спортивные, оздоровительные учреждения, средства массовой информации. СДС осуществляет деятельность в Кемеровской, Иркутской и Московской области, Красноярском, Приморском Алтайском и Краснодарском крае. В Новосибирской области СДС является застройщиком жилого комплекса «Венеция» на левом берегу города.

Напомним, что на прошедшем 28 ноября совещании в правительстве Новосибирской области был определен перечень альтернативных площадок для размещения в Новосибирске новой ледовой арены. В качестве рассматриваемых площадок под строительство ледовой арены в Новосибирске фигурировали четыре: площадка на левом берегу Оби, площадка у МВК «Новосибирск Экспоцентр», а также два участка в Октябрьском районе Новосибирска — на территории аграрного университета («Сад Мичуринцев») и на территории Военного городка. Напомним, последние две площадки были предложены новосибирской мэрией и признаны мэром Анатолием Локтем, как самые удачные. Однако точку зрения главы города не разделил врио губернатора Андрей Травников. Как отметил 28 ноября глава области, земельные участки, на которых расположены Военный городок и «Сад Мичуринцев», находятся в федеральной собственности, а значит перевод земель, переговоры, внесение изменений в генеральный план и правила застройки города займут слишком много времени. «Если мы останавливаемся на этих вариантах, то мы не успеваем сдать объект к Молодёжному Чемпионату мира по хоккею», — подчеркнул тогда Андрей Травников.

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