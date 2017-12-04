Андрей Травников провел совещание по присвоению статуса ТОСЭР р.п. Горный в Тогучинском районе

Как стало известно в понедельник, правительство Новосибирской области готовит заявку в Минэкономразвития РФ по присвоению статуса ТОСЭР р.п. Горный.

В ходе рабочей поездки врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова в Тогучинский район 2 декабря ключевой темой организованного совещания стал вопрос присвоения статуса территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) рабочему посёлку Горный. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, заявка в Министерство экономического развития РФ на присвоение указанного статуса уже готовится.

На совещании было отмечено, что ТОСЭР Горный позволяет разместить крупные инвестиционные проекты в сфере производства неметаллической минеральной продукции, переработки полезных ископаемых и производства строительных материалов. Планируется разместить на территории Горного пять уже одобренных инвестиционных площадок общей площадью 34 га.

«Комплекс преимуществ р.п. Горный, таких как ресурсная база, развитая транспортная инфраструктура, территориальная близость к областному центру и наличие квалифицированных рабочих кадров, создаёт все необходимые предпосылки для создания кластера строительных материалов», — оценил врио губернатора Андрей Травников плюсы присвоения Горному статуса территории опережающего развития и поставил задачу районным властям в поиске новых инвестиционных предложений.

«КС» ранее уже писал, что еще одна заявка от региона на присвоение статуса ТОСЭР р.п. Линево была одобрена в Москве.

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