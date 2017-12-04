Сбербанк и Промышленно-строительный концерн «Сибирь» заключили договор проектного финансирования

Новосибирское отделение ПАО Сбербанк и ООО «Авангард» (входит в состав Промышленно-строительного концерна «Сибирь») заключили договор проектного финансирования на строительство двух жилых домов микрорайона «Радуга Сибири» по улице Забалуева в Новосибирске. Средства в объеме 680 млн рублей предоставлены в виде невозобновляемой кредитной линии сроком на пять лет.

Финансирование предусматривает использование аккредитивной формы расчёта, тем самым строители дополнительно гарантируют своим подрядчикам, что расчёты за выполненные работы произойдут в срок, что безусловно влияет на скорость строительства.

«Пока на уровне страны только обсуждается переход застройщиков на проектное финансирование, мы уже заключили проектный договор с ведущим банком страны, — отметил первый вице-президент концерна «Сибирь» Дмитрий Червов. — Это дополнительная гарантия для наших клиентов. Сегодня наши мощности и собственные производства позволяют вести строительство самостоятельно, но благодаря проектному финансированию, нам удалось сократить сроки строительства дома №1стр на полтора года. Мы рады сообщить, что сдача дома планируется в 4 квартале 2018 года».

«Сбербанк активно работает с застройщиками по предоставлению проектного финансирования объектов жилищного строительства, — подчеркнул заместитель председателя Сибирского банка — управляющий Новосибирским отделением ПАО Сбербанк Игорь Безматерных. – Думаю, что те застройщики, которые уже получили положительный опыт работы с банком, в дальнейшем легко воспримут изменения в законодательстве».

Застройщик уточняет, что сотрудничество со Сбербанком существенно ускорит строительство всего жилого комплекса «Радуга Сибири», но цены для конечного покупателя будут по-прежнему доступны.

Партнерство Сбербанка и строительного концерна «Сибирь» началось в 2000 году. За это время успешно реализовано несколько совместных инвестиционных проектов.

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