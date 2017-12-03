2 декабря в Новосибирском государственном академическом театре оперы и балета состоялось открытие после реконструкции зала имени Исидора Зака (бывший концертный зал). Министр культуры РФ Владимир Мединский прибыл в Новосибирск, чтобы поздравить город с обретением нового культурного пространства и заодно объявить о принятых кадровых перестановках в театре. Вечер завершился исполнением Stabat Mater Джоаккино Россини с участием приглашенных солистов – после официальных речей и часовой задержки концерта. Подробнее — в репортаже «КС».

Идею объединить открытие зала с представлением нового руководства вполне можно считать самостоятельным режиссерским решением: минус на плюс дает плюс. Неоднозначная в репутационном отношении история смены руководства после запрета «Тангейзера», перипетии с банкротством нового директора, по-разному воспринятые репертуарные решения и небесспорная с точки зрения законодательства об охране памятников реконструкция, – вот лишь краткий перечень вопросов к Владимиру Кехману. С его появлением город раскололся на тех, кто принимает все новшества на ура и тех, кто больше в оперный театр ни ногой. Впрочем, для многих зрителей, вне зависимости от фамилии директора или цвета полового покрытия в фойе поход в театр остается просто походом в театр.

На другую чашу весов были поставлены официальные фигуры первой величины в лице федерального министра культуры Владимира Мединского и временно исполняющего обязанности губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, а также несомненная художественная ценность выбранного для открытия зала сочинения и ударные исполнительские силы. «Я уверен, что просветляющая музыка Россини с ее искупительным, высокодуховным содержанием станет началом новой жизни прославленного зала, который мы возвращаем зрителям», — эти слова были процитированы в официальном пресс-релизе за авторством Владимира Кехмана с указанием должности художественного руководителя. Так ответ на один из самых интригующих вопросов был дан досрочно и как бы между делом.

Произведение Россини исполнил симфонический оркестр и хор Новосибирского государственного академического театра оперы и балета, а также мощный ансамбль солистов: сопрано Вероника Джиоева, меццо-сопрано Юлия Маточкина, тенор из США Лоуренс Браунли, бас из Германии Рене Папе. За дирижерский пульт встал новый главный приглашенный дирижер театра Дмитрий Корчак.

Пресс-подход с участием Андрея Травникова, Владимира Кехмана и уже несколько месяцев исполняющей обязанности директора театра Снежаны Любарь получился кратким. Сначала ждали спикеров, потом торопились к началу представления. «Вместе с новым директором театра мы анализировали финансовую отчетность. Театр в последние два года показывает динамичный рост продажи билетов, резкое увеличение посещаемости, почти в два раза выросли внебюджетные доходы от продажи билетов», — начал с цифр Владимир Мединский. По его мнению, эти показатели говорят о популярности театра и хорошем вкусе зрителей. Министр уверен, что театру и его новому зало суждено большое будущее, в том числе в качестве многофункционального образовательного центра для популяризации классики.

В свою очередь Андрей Травников поделился впечатлениями от знакомства с новосибирским оперным (его поразила не только грандиозная сцена, но и качество постановок), а также выразил надежду, что зал имени Исидора Зака, впервые открытый в 1959 году, станет любимым местом для ценителей музыки. И, наконец, заверил журналистов, что в своей деятельности намерен уделять вопросам культуры максимум внимания.

Владимир Мединский подтвердил, что исполняющим обязанности директора НГАТОиБ остается Снежана Любарь с испытательным сроком как минимум до конца сезона. «Дальше мы смотрим, у нас все директора работают на испытательном сроке, это общая практика… Мы очень ответственно подходим к кадровым решениям», — отметил министр культуры. В качестве примера он сослался на опыт назначенного год назад директора Всероссийского научно-реставрационного центра имени Грабаря, который до сих пор окончательно не утвержден в должности, хотяв целом министерство удовлетворено его работой.

«Надо стремиться на каждый бюджетный рубль зарабатывать рубль собственных доходов, — обозначил министр главную задачу театра. – Мы об этом и мечтать не могли, если бы за последние годы не увеличили бюджетное финансирование новосибирского театра, чтобы создать лучшие условия для работы артистов, иметь возможность повысить зарплату, провести масштабные реставрационные изменения». Министр уточнил, что повышение бюджетного финансирования связано с тенденцией усиления государственной поддержки классических музыкальных театров и влечет за собой повышенные требования к эффективности театрального менеджмента. Снежана Любарь была немногословна, уверив, что рада участвовать в развитии одного из самых масштабных культурных проектов на территории города и области. Министр культуры также уточнил: «Владимир Абрамович Кехман ушел с должности директора по собственному желанию, вы давно это знаете, а теперь занимается рядом творческих вопросов. Владимир Абрамович — как известно, человек творческий».

Краткий брифинг получил незапланированное продолжение в кулуарах в связи с часовой задержкой начала концерта – приглашенный американский тенор Лоуренс Браунли задержался в пути, и мужественно мчался на новосибирскую сцену сквозь пересадки в Астане, проблемы с визой и сибирские снега. За это время министр культуры успел привести еще несколько оптимистических цифр, демонстрирующих расцвет музыкального театра в стране, и включил Новосибирский оперный в число лидеров наряду с Большим и Мариинским театрами и музыкальным театром имени Станиславского и Немировача-Данченко. Он также подчеркнул важность государственно-частного партнерства в театральной сфере, приведя в качестве успешных примеров драматический театр «Студия театрального искусства» под руководством Сергея Женовача, переданный в управление государству известным бизнесменом, культуртрегером и меценатом Сергеем Гордеевым, и филиал Малого театра в Когалыме, в строительство которого инвестировал Лукойл. Мединский также назвал в качестве одной из задач на следующий год создание в новосибирском оперном театре эффективно работающего попечительского совета.

Отвечать на вопросы творческой повестки министр не стал – по его мнению, задача государства создать условия, а дальше граждане и профессиональное сообщество разберутся сами – и переадресовал их Снежане Любарь. На помощь молодому руководителю пришел заместитель директора НГАТОиБ по маркетингу Артем Пухальский, подчеркнув, что за последние два года театр меняется изнутри, готовясь к выходу на качественно новый уровень. Обновляет кадровый состав, успешно выполняет государственное задание по количеству новых постановок, на постоянной основе приглашает исполнителей мирового класса и недавно стал членом Европейской оперной ассоциации. По его мнению, премии тоже обязательно появятся, и не только «Золотая Маска».

Оберегая Снежану Любарь от вопросов, в разговор включился и Владимир Кехман. «Моя задача всегда была в создании дирекции императорских театров, чем я и буду заниматься в дальнейшем. Конечно, она будет называться по-другому, но то, что делает Гергиев, он делает абсолютно правильно. Он создает вокруг Мариинского театра конгломерат других театров. Но мы идем другим путем», — рассказал о своих творческих планах худрук театра. По его мнению, залог будущего успеха новосибирского оперного театра заключается в активном взаимодействии с другими российскими театрами. При этом главным критерием целесообразности выступления артиста на той или иной сцене он считает художественные интересы, художественный замысел.

Пока журналисты общались со спикерами, а публика пробовала десерты и напитки в буфете, тенор Брамли успел добраться до театра и концерт начался. Не обошлось без речей, которые, впрочем, помогли скрасить ожидание. Андрей Травников был немногословен и оптимистичен. Владимир Мединский позволил себе исторический экскурс, вспомнив гран-при проекта новосибирского театра на всемирной выставке в Париже в 1937 году и скептицизм западной прессы того времени по поводу возможности его реализации, а также отметив успехи театра за последние годы и выразив благодарность зрителям.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть, отозвавшийся на приглашение «товарищ Локоть» как на пароль, тоже вышел на сцену и помимо дежурных благодарностей вспомнил и о проблемах. «Не надо сетовать на то, что вокруг театра, вокруг его реконструкции было столько перипетий, митингов, обсуждений. Это неизбежно, потому что новосибирцы любят свой театр, этот театр для нас действительно храм, он действительно является символом города. Эти эмоции и дискуссии свидетельствуют только об одном, о неравнодушии нас всех к судьбе нашего театра», — отметил мэр и поздравил всех с праздником.

И вот уже, подчиняясь бодрым призывам Владимира Кехамана, на сцену вышли оркестранты, хор занял место на галерее над сценой, появились солисты и новый главный приглашенный дирижер Дмитрий Корчак, еще раз любезно извинившийся за задержку. Истомившаяся ожиданием нарядная публика благосклонно встретила духовное песнопения на латинском языке, приуроченное к ожидаемому в будущем году 150-летию со дня кончины Джоаккино Россини. Оставим детальный анализ достоинств исполнения музыковедам. В целом драматургия вечера была такова, что публике не удалось избежать бурных аплодисментов – высокое искусство «божественного маэстро» Россини делало свое дело.

Примечательно, что в ходе мероприятия по сути не нашлось повода поговорить об Исидоре Аркадьевиче Заке, чьим именем назван зал. Именно этот выдающийся музыкант стоит у истоков формирования музыкальной культуры Новосибирска и не только (челябинцы тоже чтят его как основателя оперного дирижирования). Исидор Зак начинал учиться музыке у легендарного педагога Берты Рейнгбальд, которая сумела разглядеть талант Эмиля Гилельса, Оскара Фельцмана и целой плеяды выдающихся музыкантов. Позже окончил теоретические курсы Музыкально-драматического института в Одессе и дирижерское отделение Ленинградской консерватории. В 1945-1949 годах И.А. Зак был главным дирижером Новосибирского театра оперы и балета, блестяще справившись с задачей организации театра в столь трудное время. По преданию, в детстве он полюбил музыку, услышав оперу Глинки «Жизнь за царя», и эта же опера (под названием «Иван Сусанин») стала его первым дирижерским триумфом на новосибирской сцене 12 мая 1945 года. Спустя несколько десятилетий, в 1968-м, Исидор Аркадьевич вернулся в Новосибирск и вновь занял пост главного дирижера новосибирского театра оперы и балета, на протяжении многих лет вел курс дирижирования в Новосибирской консерватории. Не будем перечислять всех постановок и регалий этого выдающегося музыканта, достаточно помнить о его высочайшем профессионализме, блестящей эрудиции, непререкаемом авторитете и о безусловном признании зрителей.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter