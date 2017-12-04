Суд вынес решение по иску внука Леонида Брежнева к новосибирской компании

В минувшую пятницу Октябрьский районный суд Новосибирска отказал внуку генерального секретаря ЦК КПСС Андрею Брежневу в компенсации морального и материального вреда «по факту использования изображения Брежнева Леонида Ильича в рекламных целях».

В пятницу, 1 декабря в Октябрьском районном суде Новосибирска состоялось заседание по гражданскому иску внука Леонида Брежнева – Андрея Брежнева – к ООО «Тайм Презентс». Напомним, потомок генерального секретаря ЦК КПСС требовал взыскать с компании «сумму необоснованного обогащения» и компенсацию морального вреда за размещение фотографии его деда в рекламе ручек Parker. Сумма иска к коммерческой организации составила символические 150 рублей: 99 рублей за незаконное обогащение и 51 рубль компенсации морального вреда.

«На основании решения Октябрьского районного суда г. Новосибирска от 1 декабря 2017 года в удовлетворении исковых требований Брежневу Андрею Юрьевичу к ООО «Тайм Презентс» о взыскании неосновательного обогащения и компенсации морального вреда отказано», — говорится в сообщении суда.

В частности, передает ТАСС, Андрей Брежнев посчитал, что использованное в баннере изображение дано в уничижительной форме, тогда как представитель компании в суде сказал, что заявитель является «ненадлежащим истцом по делу», так как внук не может представлять интересы деда в суде. По словам представителя «Тайм Презентс», образ советского политического деятеля был выбран случайно: в интернете компания искала «образ, выражающий что-то такое глубокомыслящее, умное».

Речь в деле идет о рекламе, которая была размещена на здании ЦУМа в прошлом году. Это был большой баннер, на котором изображено черно-белое фото Леонида Брежнева и его цитата: «Экономика должна быть экономной».

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