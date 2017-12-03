2 декабря в Новосибирске после реконструкции в НОВАТе был торжественно открыт концертный зал. Его облик основывается на идеях о мульти-жанровом пространстве, которыми проектировщиков театра вдохновил Всеволод Мейерхольд.

В церемонии открытия приняли участие министр культуры РФ Владимир Мединский, депутат Государственной думы РФ Александр Карелин, врио губернатора НСО Андрей Травников, мэр Новосибирска Анатолий Локоть, а также и.о. директора НОВАТа Снежана Любарь и художественный руководитель НОВАТа, экс-глава театра Владимир Кехман.

Также в этом вечер прошел концерт, который стал приношением великому итальянскому композитору – в 2018 году исполняется 150 лет со дня кончины Джоаккино Россини. В исполнении Stabat Mater приняли участие симфонический оркестр и хор Новосибирского театра, звезды мировой оперы: сопрано Вероника Джиоева, меццо-сопрано Юлия Маточкина, тенор из США Лоуренс Браунли, бас из Германии Рене Папе. За дирижерским пультом был маэстро Дмитрий Корчак.