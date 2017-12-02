Министр культуры РФ Владимир Мединский сегодня на открытии после реконструкции зала в Новосибирском академическом театре оперы и балета рассказал о том, кто будет руководить учреждением до лета следующего года.

Как сообщил корреспондент «КС» с мероприятия, Владимир Мединский заявил, что до июня 2018 года НОВАТ будет работать без нового гендиректора. Исполняющим обязанности директора театра назначена Снежана Любарь. А Владимир Кехман, который ранее покинул свой пост, вероятнее всего, станет художественным руководителем театра.

Снежана Любарь ранее работала региональным менеджером по персоналу пивоваренной компании «Балтика».

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter