Владимир Мединский назвал руководителя Новосибирского оперного театра

 
 
Снежана Любарь и Владимир Кехман. Фото Михаила Перикова

Министр культуры РФ Владимир Мединский сегодня на открытии после реконструкции зала в Новосибирском академическом театре оперы и балета рассказал о том, кто будет руководить учреждением до лета следующего года.

Как сообщил корреспондент «КС» с мероприятия, Владимир Мединский заявил, что до июня 2018 года НОВАТ будет работать без нового гендиректора. Исполняющим обязанности директора театра назначена Снежана Любарь. А Владимир Кехман, который ранее покинул свой пост, вероятнее всего, станет художественным руководителем театра.

Снежана Любарь ранее работала региональным менеджером по персоналу пивоваренной компании «Балтика».

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