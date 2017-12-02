Новосибирск посетил министр культуры Владимир Мединский

Сегодня в Новосибирске прошла рабочая встреча полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло с министром культуры РФ Владимиром Мединским.



В ходе встречи обсуждались вопросы реализации государственной культурной политики в регионах Сибирского федерального округа. В частности, тема сохранения культурного наследия, а также поддержки учреждений культуры и искусства, в том числе в сельской местности. Об этом сообщает Сибирский окружной информационный центр.

Цель визита Владимира Мединского — участие в открытии помещения в Новосибирском академическом театре оперы и балета. Сегодня после реконструкции запускается Малая сцена НОВАТа. Ей присвоено имя народного артиста СССР, первого главного дирижера театра Исидора Зака.

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