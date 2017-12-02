В субботу в Новосибирске начала распространяться информация, что заместитель председателя областного правительства Сергей Боярский, курирующий строительный комплекс региона, подал заявление с просьбой освободить его от исполнения обязанностей.

Несколько источников «КС» во властных структурах утверждают, что в пятницу врио новосибирского губернатора Андрей Травников сообщил зампреду правительства области Сергею Боярскому, что не видит его в будущем составе руководства областной исполнительной власти. Результатом разговора стало заявление Боярского на имя врио губернатора с просьбой о скорейшем освобождении его от исполнения текущих обязанностей.

Сам Сергей Боярский отказался подтвердить или опровергнуть «Континенту Сибирь» сведения о своей отставке, предложив дождаться следующей недели и кадровых решений Андрея Травникова.

Опрошенные «КС» эксперты не смогли назвать конфликта или рабочего вопроса, вызывавшего в последнее время разногласия Травникова и его подчиненного. Сергей Боярский принимал активное участие в подготовке документов по реализации в Новосибирске проекта четвертого моста через Обь, во взаимодействии по этому проекту с общественными структурами, государственными и муниципальными органами власти. Один из собеседников «КС» предположил, что недовольство врио губернатора могли вызвать те или иные аспекты подготовки подписания концессионного соглашения по мосту.

В то же время высказывается мнение, что отставка Боярского может рассматриваться как аппаратная победа и. о. первого заместителя председателя областного правительства Владимира Знаткова, с которым у Боярского с 2016 г. были достаточно сложные отношения.

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