Мэр Барнаула Сергей Дугин переизбран на новый срок

Депутаты думы Барнаула в Алтайском крае на прошедшем 1 декабря заседании выбрали нового градоначальника. Им стал Сергей Дугин, который представляет «Единую Россию». Он занимал пост главы города с декабря 2015 года. Об этом сообщают в пресс-службе мэрии города.

Как отмечается, Сергей Дугин уже принял присягу на верность Конституции РФ, уставу Алтайского края, уставу городского округа и жителям города.

Кроме бывшего мэра Барнаула на пост претендовали зампредседателя комитета по финансам думы города Юрий Ряполов, представитель регионального отделения партии ЛДПР Кристина Юстус и представитель Партии роста Павел Чеснов. По результатам тайного голосования Сергей Дугин получил 30 голосов из 38. Еще 3 депутата проголосовали за Кристину Юстус. Остальные 5 бюллетеней признаны недействительными – сообщает «Интерфакс».

До назначения главы Барнаула Сергей Дугин занимал должность начальника главного управления Алтайского края по труду и социальной защите.

Напомним, что до Сергея Дугина пост мэра Барнаула занимал Игорь Савинцев. Он ушел после возбуждения в его отношении уголовного дела по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями.

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