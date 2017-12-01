В субботу, 2 декабря в Новосибирском театре оперы и балета состоится церемония открытия зала имени Исидора Зака. В предварительном списке гостей – министр культуры РФ Владимир Мединский.

После реконструкции 2 декабря будет торжественно открыт Концертный зал имени Исидора Зака в Новосибирском театре оперы и балета. В пресс-службе театра рассказали, что в этот день в НОВАТе прозвучит Stabat Mater Джоаккино Россини в исполнении симфонического оркестра и хора Новосибирского театра, а также звезд мировой оперы: сопрано Вероника Джиоева, меццо-сопрано Юлия Маточкина, тенор из США Лоуренс Браунли, бас из Германии Рене Папе. За дирижерский пульт встанет маэстро Дмитрий Корчак.

Кроме того, стало известно, что в числе высоких гостей театр ожидает визита министра культуры РФ Владимира Мединского. Возможно, приезд федерального чиновника связан и с грядущими переменами в руководстве оперного театра. Так, напомним, пост директора оперного театра, который с 2015 года занимает Владимир Кехман, должен вскоре освободиться. Официально сейчас Кехман находится в отпуске, и сообщалось, что Минкультуры РФ подбирает ему замену. В октябре и. о. гендиректора, главный режиссер театра Вячеслав Стародубцев делился, что Владимир Кехман 4 декабря покинет пост генерального директора, но может остаться в театре в должности художественного руководителя.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter