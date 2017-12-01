Доходы жителей Красноярского края падают

Снижение уровня доходов жителей Красноярского края обусловлено двумя факторами — увеличением прожиточного минимума на 5,7% и ростом стоимости минимального набора продуктов питания.

По данным Красноярскстата средняя зарплата за месяц в крае составляет 39658,9 рублей. С учетом роста цен, по сравнению с показателями прошлого года она выросла на 1,6%. Что касается пенсий, то они выросли 1,8% и составляют в среднем 13894,2 рубля в месяц.

Тем не менее, реальные доходы населения падают. Средние доходы населения в крае составляют 26622,4 рубля, а это на 0,6 % меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Доходы, с учетом индекса потребительских цен, также снизились — на 3,5%.

Что касается прожиточного минимума, в третьем квартале 2017 года его величина составляет 11717 рублей в месяц и 9128 рублей в месяц для пенсионеров. По сравнению с показателями прошлого года цифра увеличилась на 5,7%.

Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по краю на конец сентября 2017 года составила 4228 рублей.

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