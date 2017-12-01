«Магнит» открыл свой четвертый в стране оптовый центр в Новосибирске

В Новосибирске федеральный ритейлер «Магнит» открыл свой первый магазин оптовой торговли. Как рассказали в пресс-службе компании, новосибирский «Магнит-Опт» стал четвертым в стране.

Крупнейший по количеству точек российский продуктовый ритейлер «Магнит» запустил в Новосибирске первый оптовый гипермаркет. Магазин разместился в Советском районе города. Новый формат рассчитан на предпринимателей и обычных покупателей, которые могут «приобретать продукты про запас», говорится в сообщении компании.

В августе этого года ритейлер открыл аналогичные гипермаркеты в Краснодаре, Ульяновске и Саратове. Таким образом, Новосибирск стал четвертым городом, куда пришла новая сеть «Магнит-Опт».

По последним данным в Новосибирске открыто 58 магазинов «Магнит» в формате «у дома», один гипермаркет, один магазин «Магнит Семейный» и 29 магазинов «Магнит Косметик».

Ранее «КС» сообщал о планах компании по приобретению крупного сибирского ритейлера – ГК «Холидей». Однако в итоге, по данным источников «КС», речь пойдет о частичной продаже сети сразу трем федеральным ритейлерам — «Ленте», «Магниту» и X5 Retail Group.

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