На 21-ой сессии совета депутатов города Новосибирска 1 декабря парламентарии рассмотрели вопрос о строительстве четвертого моста. По его итогам было решено направить письмо врио губернатора Новосибирской области Андрею Травникову, которое отражало бы позицию депутатского корпуса.

Изначально вопрос о строительстве четвертого моста стоял в повестке сессии в разделе «Разное». Несмотря на это обстоятельство, обсуждение вопроса длилось более полутора часов. В завершении председатель совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев предложил направить письмо врио губернатора НСО Андрею Травникову, которое уже было составлено накануне.

«В соответствии со статьёй 33 устава Новосибирска, статье 7 регламента совета, я как председатель наделён полномочиями по представлению совета депутатов в отношениях с государственными органами. На основании этого я предлагаю совету депутатов сформировать поручение мне, как его председателю, направить письмо на имя временно исполняющего обязанности губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. В нем будет отражено мнение совета депутатов по вопросам строительства мостового перехода через Обь. На текущий момент проект соответствующего письма есть, и я его могу зачитать», – отметил Дмитрий Асанцев.

Основная суть письма заключалась в последнем предложении: «Совет депутатов Новосибирска поддерживает строительство мостового перехода. Направляем Вам выписку из протокола 21 сессии совета депутатов по указанному вопросу и просим принять во внимание мнения депутатов совета депутатов, высказанные в процессе обсуждения».

За отправку этого письма проголосовало 28 депутатов из 44, 6 были против, остальные не проголосовали.

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