Для реализации наказов избирателей власти Новосибирска будут искать дополнительные средства

На прошедшей 1 декабря сессии совета депутатов Новосибирска был рассмотрен и принят в первом чтении проект городского бюджета на последующие три года.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил увеличить объём финансирования депутатских наказов, об этом стало известно в ходе обсуждения городского бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 года на сессии горсовета. Документ был принят в первом чтении, но ко второму чтению глава города поручил изучить возможности увеличения финансирования наказов избирателей.

«В ходе сегодняшнего обсуждения депутаты сделали ряд важных предложений. Одно из них касается стратегического направления – наказов избирателей, на нём сосредоточатся обсуждения во всех депутатских комиссиях, и поправки будут поступать, – подчеркнул мэр Анатолий Локоть. – В бюджете города нет статьи «наказы избирателей» и отдельного её финансирования. Исполнение наказов предусмотрено по разным статьям. Нужно внимательно изучить вопрос, посчитать затраты, возможно, принять организационные меры для того, чтобы все наказы исполнялись».

Во время обсуждения депутаты горсовета в очередной раз вернулись к диспропорции в формировании бюджета, когда Новосибирск, являясь основным бюджетным донором области, получает недостаточно средств для своего развития.

«Да, мы имеем защищённые статьи, касающиеся заработной платы, социальной поддержки населения, но со строительством дорог, социальных объектов, организацией зелёных зон нам без поддержки не справиться. Не зря депутаты говорят сегодня, что следует выходить с законодательными инициативами, чтобы доходная часть бюджета города пополнялась», – заключил Анатолий Локоть.

За день до сессии горсовета прошла сессия заксобрания региона, где, благодаря поправкам в бюджет 2017 года, Новосибирску удалось получить дополнительные 839 млн рублей. Вместе с благодарностью депутатам за плодотворную работу Анатолий Локоть отметил, что выделение этих средств – признание того факта, что снижение на 10% норматива отчислений по НДФЛ в бюджет города создает дисбаланс в вопросе распределения доходной части, налогов.

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