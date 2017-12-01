Верховный суд РФ ответил «Сибмосту» по иску к мэрии Новосибирска

Верховный суд РФ опубликовал определение по обращению АО «Сибмост» относительно дела, связанного с иском к мэрии Новосибирска по взысканию с нее 2,5 млрд рублей убытков, якобы полученных при строительстве Бугринского моста.

АО «Сибмост» обратилось в судебную коллегию по экономическим спорам Верховного суда с жалобой на постановления судов апелляционной и кассационной инстанций, ссылая на нарушения норм права. Все инстанции ранее отказали мостостроительной компании во взыскании 2,5 млрд рублей с мэрии Новосибирска. Так и Верховный суд, следует из определения, не нашел оснований пересматривать судебные акты.

«По существу доводы жалобы направлены на переоценку доказательств по делу и установленных фактических обстоятельств, что не входит в полномочия суда при кассационном производстве», — говорится в определении суда.

Напомним, претензии «Сибмоста» к мэрии состоят в том, что компания не получила своевременно земельный участок под строительство Бугринского моста и из-за этого понесла убытки. Свое требование мостостроители мотивируют нарушением заказчиком условий контракта: сроки строительства были увеличены и, следовательно, компания была вынуждена понести дополнительные расходы.

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