Власти Новосибирска проиндексировали тариф на размещение рекламы

Размещение рекламы на улицах Новосибирска подорожает. Это стало известно из постановления мэрии Новосибирска от 29 ноября.

Стоимость одного квадратного метра рекламной площади с использованием муниципального имущества станет дороже на 30 рублей. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал постановление о базовом тарифе размещения рекламы, который впервые с 2014 года вырос до 350 рублей. Новые расценки вступят в силу с 1 января 2018 года и будут действовать до 31 декабря 2019-го.

Напомним, до конца 2017 года в Новосибирске будет сокращено порядка 10% отдельно стоящих рекламных конструкций. Запрещенным видом рекламы станут так называемые «растяжки»: в октябре депутаты горсовета одобрили изменения в правила размещения рекламы на территории областного центра.

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