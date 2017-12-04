Прошедший первый дорожный сезон по выполнению программы «Безопасные и качественные дороги» продемонстрировал сценарий исполнения и предполагаемые результаты этого федерального проекта по реконструкции улично-дорожной сети в крупнейших городских агломерациях. Особенности исполнения в текущем году и прогноз на перспективу сделал корреспондент «КС», который проанализировал первые результаты выполнения проекта, а также изучил документы комплексного развития дорожной сети Новосибирской агломерации.

Две программы — два подхода

Федеральный центр, озаботившись неудовлетворительным состоянием улично-дорожной сети крупнейших городских агломераций страны, во второй половине прошлого года инициировал программу «Безопасные и качественные дороги» (БКД) сроком до 2025 года. Полигоном для реализации данного национального проекта стали 38 крупнейших городских агломераций, в том числе Новосибирская агломерация.

Сегодня видны первые результаты этого проекта, и появилась возможность представить, какими они будут в целом по итогам реализации федеральной программы в течение последующих нескольких лет.

Первый год выполнения БКД показал, что при декларируемых целях и задачах, при финансовой поддержке, на выходе к 2025 году состояние улично-дорожной сети как областного центра, так и в пригородной части будет существенно улучшено в плане как дорожного покрытия, так и обустройства участков магистралей и улиц, попавших в проект.

Как отметил недавно мэр Новосибирска Анатолий Локоть, город одним из первых был готов войти в долгосрочную федеральную программу и одним из первых завершил работы по ее реализации в 2017 году. «Выполнение приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» позволит нашему городу за девять лет ликвидировать 43 очага концентрации ДТП на дорогах. На эти цели до 2025 года планируется направить более 9 млрд руб., — пояснил градоначальник. — В целом же суммарный объем финансирования работ в рамках проекта в Новосибирске — из бюджетов всех уровней — составил в текущем году 1,037 млрд руб. C учетом городских программ мы направили на ремонт дорог более 1,5 млрд рублей. И результат налицо: впервые за последние семь лет мы выполнили норматив ремонта дорог, обновив более 1,3 млн кв. м дорог протяженностью более 20 км. Для Новосибирска это был рывок вперед». В последний раз подобные объемы ремонта выполнялись в Новосибирске в 2010 году, когда в повестке дня была другая федеральная программа «Новые дороги единой России».

Однако с мэром не соглашается общественник, ответственный секретарь Авто-Мото Ассоциации Алексей Носов: «Это спорное утверждение, поскольку сумма, выделенная на дорожный ремонт в Новосибирске в 2010 году из всех бюджетов, составляла 1,8 млрд руб. Нельзя уравнивать цены 2010 года и цены 2017 года. Финансовый ресурс, который был выделен в 2010 году, оказался для города спасительным. Вспомните, какими были дороги в Новосибирске, какое состояние улично-дорожной сети было в 2008–2009 годах».

Также эксперты и специалисты отмечают существенные отличия в выполнении текущей дорожной программы и прошедшей. «Дорога — это не только проезжая часть, это еще и тротуар, освещение, выделенные полосы для общественного транспорта, светофоры, разметка, ограждение и т. д. У нас есть ГОСТ, который очень четко и подробно расписывает, что такое дорога. Есть большое число СНиПов, есть рекомендации, и все это необходимо учитывать при выполнении данной программы БКД», — продолжает Алексей Носов.

Это говорит о том, что при выполнении федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» несколько по-иному расставлены акценты. Руководитель Новосибирского отделения Федерации Автовладельцев России Вячеслав Ашурков считает, что сегодня во главу поставлено решение задачи на доведение до нормативного состояния дорожной сети, а тогда, в 2010 году, ремонт проходил по принципу «сделать как можно больший объем на выделенные средства». «То есть это два абсолютных разных подхода. Тогда отремонтировали большую площадь улиц и проспектов. Текущая программа ставит в том числе решение вопросов безопасности дорожного движения», — акцентирует внимание Вячеслав Ашурков.

Поэтому проведение дорожных работ по БКД касается не только приведения в порядок верхнего слоя износа проезжей части улиц и магистралей областного центра и магистралей агломерации, но и выполнение других, не менее важных параметров на улично-дорожной сети.

«Колейность — бич Новосибирска», — так характеризует состояние улично-дорожной сети областного центра руководитель МКУ УДС Юрий Алексеевский. — Одновременно с дорожными работами будут восстанавливаться тротуары, обустраиваться ограждения, ставиться новые светофоры и приборы видеофиксации».

На скорую руку

Как известно, федеральный центр объявил о программе «Безопасные и качественные дороги» в середине осени 2016 года, и регионам фактически в мобилизационном режиме пришлось сверстать как планы ремонта на 2017 года, так и свое видение всей программы на проектный срок до 2025 года. На профильных сайтах в Интернете размещены региональные программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций, принимающих участие в данном национальном проекте, в том числе и Новосибирской. Это позволяет уже сегодня представить масштаб того объема работ, который предстоит выполнить в течение ближайших лет.

Что касается областного центра, то в Новосибирске до 2025 года будет отремонтировано 180 км автомобильных дорог, из них капитальный ремонт проведен на участках протяженностью 134 км уличной сети, обычный ремонт на 43 км, и еще на 2 км — мероприятия по ликвидации ДТП. Эти работы коснутся более 60 магистралей и улиц города, как на правом берегу, так и на левом. Таким образом, в результате выполнения БКД в пределах городской черты ремонтным работам будут подвергнуты основные и ряд второстепенных магистралей и улиц города. Образно можно сказать, что в областной центр пришел «Большой ремонт».

Однако у экспертного сообщества есть сомнения, что федеральная программа «Безопасные и качественные дороги» будет реализована в объемах заявленного. При существующих сегодня трудностях в экономике страны есть вероятность, что она может быть свернута. «Это федеральная программа рассчитана до 2025 года. Город и агломерация попали в программу на 2017 год, очень высокие шансы попасть на 2018 год. Пока нельзя так говорить об остальном сроке по выполнению данной программы, есть зависимость от федерального бюджета», — считает Алексей Носов. Действительно, если посмотреть на пример прошлой федеральной программы «Новые дороги единой России», то 2010 год стал последним в ее выполнении. Именно на тот период пришлись трудности бюджета из-за ситуации в экономике РФ, ухудшившейся под влиянием экономического кризиса. В опубликованном и обнародованном варианте БКД среди ключевых рисков называются возникновение бюджетного дефицита и сокращение объемов финансирования дорожной отрасли на федеральном уровне.

Более оптимистично настроен советник по транспорту Совета депутатов Новосибирска Михаил Никулин. «Я не думаю, что программа БКД может быть прекращена, поскольку она утверждена на правительственном уровне. Также под ее выполнение от городов и регионов уже сегодня требуют составление проектных документов ПКР ТИ (Проект комплексного развития транспортной инфраструктуры)», — отмечает собеседник «КС».

На пресс-конференции, прошедшей в Новосибирске 16 ноября, министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский высказал предположение, что федеральная программа может быть даже продолжена за 2025 год.

Выполнение федеральной программы БКД разбито на три этапа. В первый период, в течение двух лет в 2017–2018 гг. выбор объектов предполагает проведение ремонтных работ, а также проведение мероприятий по ликвидации мест ДТП.

Вячеслав Ашурков напоминает, что город в 2017 году получил 1 млрд руб. федеральных средств на выполнение данной программы, у него было право выбрать объекты для ремонта. «У общественников возникает ряд вопросов, по какому критерию шел выбор этих объектов? Например, понятно, что улицу Станционную выбрали как «визитную карточку» Новосибирска. Но чем она лучше других улиц города? По 2018 году чиновники подошли к выбору объектов ремонта более основательно, и у общественников меньше вопросов по выбору, по крайней мере в Новосибирске», — признает Вячеслав Ашурков.

Еще один негативный момент, который возник во время реализации программы БКД, помимо выбора объектов, который в неприглядном виде проявился в 2017 году на текущих объектах дорожного ремонта.

В свою очередь Михаил Никулин указывает на избирательность комплексного подхода на участках дорог, ремонт которых выполнен в этом году: «На Красном проспекте, который попал в программу в 2017 году, на большей части не проведен ремонт тротуаров. Соответствующий ремонт пешеходных дорожек был проведен только на небольшом участке в районе пл. Калинина. Это очень странный и избирательный подход, что тротуары не ремонтируются даже в рамках БКД на главной улице Новосибирска».

Также еще на один существенный момент обращают внимание эксперты. «В Новосибирске на Красном проспекте по сути выполнили реконструкцию: расширили проезжую часть (у перекрестков с ул. Кропоткина, с ул. Северной), вынесли остановки, также были решены другие вопросы. Вроде бы сделали доброе дело, но с другой стороны, когда делается реконструкция, предъявляются совершенно другие требования. Во-первых, нужно было сделать экспертизу проекта. Во-вторых, на такие участки распространяются совершенно другие сроки гарантии. Понимаем, чтобы попасть в программу БКД, было совсем мало времени, и пул объектов для утверждения на федеральном уровне был сформирован оперативно», — отмечает Вячеслав Ашурков.

Областной акцент федерального проекта

Но в то же самое время, анализируя цифры и показатели Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирской агломерации в рамках реализации БКД, не оставляет ощущения, что в этом документе сделан упор не только на ремонт, сколько на развитие дорожной сети вне городской черты областного центра.

Из общей суммы в 22,3 млрд руб., запланированной в сводном бюджете программы БКД на регион, на мероприятия в городской черте областного центра будет выделено около 9 млрд руб., или порядка 40%. В то же самое время аналогичная сумма около 9 млрд руб. будет направлена на выполнение раздела «Строительство и реконструкция дорог регионального и межмуниципального значения». Именно в данном разделе планируется проведение самых масштабных работ по программе БКД. Самые крупные дорожные объекты по данной строке расположены на территории агломерации вне черты областного центра. Прежде всего самым масштабным объектом БКД станет реконструкция 18 км участка магистрали Новосибирск–Кочки–Павлодар на территории Новосибирского (сельского) района, которая оценена в 4,9 млрд руб. (Ордынская трасса). А также участок автодороги Новосибирск–Ленинск-Кузнецкий, стоимость реконструкции которого оценен в 3,37 млрд руб., также расположенный на территории пригородного (сельского) Новосибирского района. Из менее масштабных объектов, работы на которых уже начаты, — автодорога Новосибирск–пос. Садовый в сторону Северного обхода областного центра. Таким образом, приведение в порядок проезжей части улично-дорожной сети Новосибирска суммарно приравнено к реконструкции тех немногих вылетных направлений из областного центра по ряду автодорог регионального значения, расположенных в радиусе 50-километровой зоне от Новосибирска.

Да и предполагаемая стоимость данных масштабных областных объектов несравнима ни с одним объектом ремонта или капитального ремонта в городской черте. Одним из самых масштабных городских объектов будет капитальный ремонт Бердского/Старого шоссе от Большевистской до проспекта Строителей в Академгородке, стоимость которого оценена в 604 млн руб. Также в число масштабных городских объектов включена ул. Большевистская (423 млн руб.), ул. Богдана Хмельницкого (289 млн руб.), ул. Дуси Ковальчук (243 млн руб.), ул. Ватутина (227 млн руб.), ул. Гоголя (225 млн руб.), Советское шоссе (Винаповский мост, 209 млн руб.), ул. Кирова (208 млн руб.). Остальные объекты ремонта и капремонта в пределах городской черты оценены от нескольких десятков миллионов до более одной сотни миллионов рублей.

Эту «несправедливость» и крен в масштабные проекты в пригородной части легко объяснить. Дело в том, что большая часть бюджета на выполнение программы БКД на территории Новосибирской агломерации составляют средства областного бюджета. Соответственно, «кто платит, тот и заказывает музыку». Из планируемых 22,3 млрд руб. средства областного бюджета составляют 11,3 млрд. плюс еще 2 млрд руб. — средства местных бюджетов, остальное из федерального бюджета.

Впрочем, идея реконструкции и обустройства вылетных магистралей в радиусе 50 км от городской черты Новосибирска путем превращения их в автодороги первой технической категории не нова. Она была объявлена губернатором Новосибирской области еще в 2012 году. Под это управленческое решение «заточена» областная государственная программа «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области на 2015–2022 гг.», принятая два года назад. По словам Михаила Никулина, эта тема была больше проработана. «Насколько мне известно, также одним из требований было, чтобы в программу БКД в городской черте должны были войти дороги, которые обеспечивают агломерационный каркас», — отмечает собеседник «КС».

Однако в этом вопросе не все так просто. В опубликованной Программе в списках дорожных объектов на территории областного центра отсутствует ряд дорог, которые соединяют областную дорожную сеть и улично-дорожную систему города.

«Посмотрите, сегодня ведутся работы по расширению и реконструкции областной дороги Новосибирск–пос. Садовый в районе 5–6-го микрорайонов в сторону Северного обхода. В следующем году работы на данном объекте будут завершены, дорога будет более высокой технической категории. Но при этом улица Кедровая, в которую упирается данный объект на территории города, не имеет сегодня проекта по расширению. Уже сегодня надо решать вопрос по Кедровой», — расставляет акценты Вячеслав Ашурков.

В ходе пресс-конференции, прошедшей в Новосибирске 16 ноября министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский сообщил, что по этому вопросу было проведено совещание, где было решено начать проектирование рассматриваемого дорожного объекта (ул. Кедровая), чтобы его внести в программу 2019 года.

Руководитель Федерации автомобилистов России также обращает внимание на увеличение пропускной способности объектов внутригородской сети. В 2018 году будет закончено строительство ул. Г. Колонды. Эта магистраль выйдет на узкую ул. Объединения, и снова будут требоваться средства, чтобы провести работы по расширению этого участка ул. Обьединения.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский на пресс-конференции отметил, что в предстоящий период министерство будет мониторить ситуацию по пропускной способности, наметит ряд мер в рамках проводимой реконструкции дорожной сети и расширению проезжей части улиц и магистралей.

Пробки останутся

Обращает на себя внимание и такой факт: острота дорожной ситуации не будет снята с повестки дня даже с пуском и реконструкцией объектов на дорожной сети города и агломерации. Жители областного центра тратят много времени в пробках, каждый день интернет-сервис «Яндекс.Пробки» оценивает их 8–10 баллами в часы пик. И этот показатель также находит отражение в целевых показателях программы. Так, если протяженность отремонтированных дорог повысится в агломерации до 85%, а число количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий снизится до 71, или на 100%, то такой показатель, как доля протяженности дорожной сети, работающей в режиме перегрузки в часы пик, снизится незначительно. Этот показатель за время выполнения БКД снижается с 402,3 км до 383,2 км, или в относительных цифрах с 38% до 36,2% от всей дорожной сети агломерации. Таким образом, «большой ремонт» в областном центре фактически кардинально не решит проблемы пробок, ликвидации замедленного движения на дорогах в областном центре.

Развитие в сравнении

Как отмечает Анатолий Локоть, за время реализации БКД Новосибирск должен получить порядка 9 млрд рублей. И этой суммы явно не хватит на решение всех дорожных проблем полуторамиллионного мегаполиса.

Сегодня в современной Российской Федерации можно привести только один пример коренной реконструкции и развития улично-дорожной сети города-миллионника, которая кардинально изменила дорожную ситуацию в городе. Таким примером является Казань — столица Татарстана, которая в 2013 году принимала спортивные игры летней Универсиады-2013. К данному событию были приурочены мероприятия по транспортному обслуживаю участников и гостей спортивного праздника. Была разработана транспортная программа, в состав которой вошел комплекс мер по развитию и реконструкции улично-дорожной сети города на Волге. В денежном выражении объемы дорожного строительства и реконструкции составили 39 млрд руб. (сравните с 9 млрд по БКД в Новосибирске!).

Еще больше впечатляет список построенных и реконструированных дорожных объектов в этом городе-миллионнике. Построено 20-километровое Большое Казанское кольцо — магистраль ускоренного движения с девятью многоуровневыми развязками. Также пробит в виде скоростной магистрали совершенно новый шестикилометровый проспект Универсиады с четырьмя многоуровневыми развязками и проколом под железной дорогой. Построено несколько участков дорог и улиц, а также над- и подземных пешеходных переходов. Проведена масштабная работа по обновлению асфальтового покрытия на существующих улицах и магистралях.

Практически на большей части улично-дорожной сети этого города решена проблема пробок и замедленного движения. Правда, не окончательно. В центральной части и на ряде участков, где не было существенных вложений, пробки и замедленное движение в часы пик сохранились.

Как уже выше отмечено, объем средств, которые предполагается освоить на городской сети за весь период действия программы БКД, составит порядка 9 млрд руб., в сравнении со столицей республики это пятикратная разница. Поэтому было бы опрометчиво надеяться на масштабное развитие улично-дорожной сети Новосибирска. Но и тот объем финансовых ресурсов, который будет выделен из федерального и регионального бюджетов до 2025 года, нужно использовать грамотно.

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