«КС» продолжает подводить итоги года в различных отраслях экономики Сибири, а также выявлять действующих лиц происходящих процессов. Несмотря на то что региональный автомобильный рынок впервые за последние годы показал рост продаж, финансовое состояние его участников оставляет желать лучшего. Тем не менее и в этой ситуации есть те компании, которые выжали максимальную пользу из сложившегося положения дел на рынке.

Среди критериев выбора «Компании года» по версии «КС» — наиболее динамичные темпы развития, сопровождаемые ощутимым укреплением позиций компании на рынке, наиболее высокий прирост финансовых показателей: прибыли, выручки, оборота, наиболее заметная маркетинговая политика на рынке, активное экспансионное развитие в течение года, результативная управленческая политика, приведшая к заметным для рынка результатам, и т. д. Основным критерием выбора «Персоны года» является заметный личный вклад в достижение результатов компании. Основой для анализа являются имеющаяся в распоряжении «КС» статистика независимых агентств по соответствующим рынкам, данные финансовой отчетности компаний, а также события, происходившие с организацией за год и нашедшие отражение на страницах издания и бизнес-портала. Всего по итогам 2017 года «КС» планирует выделить «Компании года» и «Персоны года» более чем в восьми различных отраслях.

«Компания года»

Компанией года-2017 в сфере автобизнеса по версии «КС» становится московская группа компаний «Автомир». Один из крупнейших российских автодилеров вышел на местный рынок в 2007 году, выкупив бизнес у известного новосибирского предпринимателя, президента холдинга «Трансервис» Александра Бойко. Компания начинала с брендов Citroen, Chery, Fiat, SsangYong, ни одного из которых в ее портфеле на данный момент уже нет. Зато сейчас в линейке марок «Автомира» гораздо более востребованные и ликвидные бренды — Toyota, Hyundai, Suzuki, Renault, Volkswagen, Skoda. В 2017 году стало известно, что этот список пополнится марками Audi и Ford.

По мере ухода с рынка тех или иных местных игроков «Автомир» год за годом забирал те или иные перспективные для себя бренды. Однако в отличие от «МАКС Моторс», которая за два года пополнила портфель почти 10 новыми марками, а потом была вынуждена уйти с рынка, в «Автомире» действовали осторожно и поступательно. Так, после ухода «Автолэнда» и «Автостарта» компания подхватила Hyundai, который уже тогда был одним из наиболее продаваемых в стране. Почти одновременно с закрытием «СЛК-Моторс» компания «Автомир» построила салон Toyota, с уходом «МАКС Моторс» взяла Skoda и Audi. Случай с последним брендом особенно интересен: несмотря на масштабы деятельности «Автомира» (18 городов), Audi станет первым премиум-брендом в портфеле всей компании, то есть, по сути, Новосибирск играет роль пилотного региона. Федеральное руководство компании в лице Николая Груздева сознательно пошло на этот шаг, решив попробовать себя в новом сегменте. Поэтому роль Новосибирска в этом вопросе с точки зрения общероссийского бизнеса компании будет еще выше.

«Автомир» не берет бренд ради бренда, очень жестко и основательно просчитывает экономику каждой марки, поэтому год за годом они плавно наращивают и укрепляют свои позиции», — поясняет один из участников рынка на условиях анонимности. Оппоненты «Автомира», впрочем, считают, что дело отнюдь не в эффективности бизнес-процессов: по их мнению, компания просто умеет использовать лоббистские возможности в Москве, конкурировать ценами и тем самым вытеснять с рынка локальных игроков.

Однако факт остается фактом: пока «Автомир» продолжает наращивать свои позиции, а желающих вставать с ним на одно конкурентное поле, будь то Renault или Volkswagen, пока не находится.

«Персона года»

Титул персоны года в сфере автобизнеса по версии «КС» получает Константин Стефанов, учредитель компании «Фастар» (официальный дилер Mitsubishi, Mazda, Subaru в Новосибирске) и «Самара-Авто» (официальный дилер Skoda, Mazda, Lada, Mercedes-Benz в Самаре). О выходе в Новосибирск самарский предприниматель задумывался не первый год, еще когда большинство автомобильных брендов, представленных в городе, были в портфеле местной ГК «МАКС Моторс» Владимира Сафронова. Однако с уходом «МАКС Моторс» Константин Стефанов успешно реализовал свои планы, получив эксклюзивное дилерство в Новосибирске сразу по трем массовым японским брендам, ранее входившим в портфель «МАКС Моторс», — Mitsubishi, Mazda, Subaru. Причем ни по одному из них ему не пришлось брать обязательства по строительству полнофункциональных салонов, что в будущем могло бы напрямую сказаться на финансовой устойчивости дилера.

Площадкой для брендов послужил автокомплекс на Станционной, договориться об аренде которого бизнесмену удалось, несмотря на наличие аналогичных предложений и от других сильных дилеров, например «Автомира». Понимая, что даже несмотря на эксклюзивное дилерство брендов, в текущей экономической ситуации необходима подушка безопасности и дополнительные источники дохода, «Фастар» стал активно торговать в Новосибирске автомобилями с пробегом. Что касается персонала, то и здесь компания поступила рационально, не привозя топ-менеджеров из Самары, а опираясь на местные кадры, в частности, уже зарекомендовавших себя перед дистрибьюторами Андрея Доценко, Галину Сидорову. Таким образом Константину Стефанову удалось реализовать наиболее оптимальную схему присутствия в Новосибирске. Впрочем, останавливаться на этом бизнесмен не намерен. Компания посматривает в сторону дилерства Mercedes-Benz — бренда, который она уже представляет в родной для себя Самаре. В случае если компания решит рискнуть, выйдя вторым дилером по нему в Новосибирске и найдя для этого финансовые ресурсы, то «Фастар» перейдет в разряд тяжеловесов новосибирского авторынка, еще в большей степени определяя расстановку сил на нем.

«Компания года — 2017» в сфере автобизнеса — «Автомир»

«Персона года — 2017» в сфере автобизнеса — Константин Стефанов



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