«КС» продолжает подведение итогов года в различных отраслях экономики Сибири, а также выявление действующих лиц происходящих процессов. Для динамично развивающегося телеком-рынка уходящий год имел особое значение. Одной из его особенностей стало большое количество интеграционных сделок с участием как местных, так и федеральных операторов, что привело к заметной смене расстановки сил.

Среди критериев выбора «Компании года» по версии «КС» — наиболее динамичные темпы развития, сопровождаемые ощутимым укреплением позиций компании на рынке, наиболее высокий прирост финансовых показателей: прибыли, выручки, оборота, наиболее заметная маркетинговая политика на рынке, активное экспансионное развитие в течение года, результативная управленческая политика, приведшая к заметным для рынка результатам, и т. д. Основным критерием выбора «Персоны года» является заметный личный вклад в достижение результатов компании. Основой для анализа являются имеющаяся в распоряжении «КС» статистика независимых агентств по соответствующим рынкам, данные финансовой отчетности компаний, а также события, происходившие с организацией за год и нашедшие отражение на страницах издания и бизнес-портала. Всего по итогам 2017 года «КС» планирует выделить «Компании года» и «Персоны года» более чем в восьми различных отраслях.

«Компания года»

Титул «Компания года» в сфере телекоммуникаций по версии «КС» достается в этом году пермскому «ЭР-Телеком Холдингу». В этом году именно эта компания стала ключевым ньюсмейкером на рынке. Еще в начале года «ЭР-Телеком Холдинг» отмечал, что в 2017 году планирует нарастить объем инвестиций на 25% — до 15 млрд руб. Из этих денег до 8 млрд руб. оператор был готов потратить на слияния и поглощения. Этот сценарий «ЭР-Телеком Холдинг» и стал осуществлять, взяв курс на приобретение локальных лидеров рынка в тех регионах, где у самого холдинга позиции были не столь высоки, но имелся потенциал для дальнейшего развития.

Так, «ЭР-Телеком Холдинг» подал в ФАС ходатайства о приобретении 100% сразу трех иркутских операторов связи — ООО «Авиком», ООО «Телесистема «Астра» и ООО «Теленэт Усолье-Сибирское». Напомним, что ранее «ЭР-Телеком Холдинг» уже приобрел иркутский «Мегаполис-Телеком». Однако компания решила не ограничиваться восточной Сибирью. В сентябре 2017 года федеральная антимонопольная служба РФ удовлетворила ходатайства «ЭР-Телеком Холдинга» о покупке сразу трех томских операторов: Томской телекоммуникационной компании, «Томтела» и «Городских интернет сетей».

Стать крупнейшим игроком рынка по абонентской базе «ЭР-Телеком Холдингу» в этом году удалось и в Новосибирске. В марте текущего года компания приобрела крупнейшего новосибирского интернет-провайдера — компанию «Новотелеком» (работает под брендами «Электронный город», «Электронный город Бизнес»). Кроме того, в Новосибирске функционирует филиал телекоммуникационной компании «Энфорта», которая также ранее была приобретена «ЭР-Телеком Холдингом» и прошла через процедуру интеграции. Наконец, в июле текущего года пермская группа приобрела новосибирскую компанию «Крафтсвязь».

Таким образом, «ЭР-Телеком Холдинг» благодаря осуществляемым шагам все ближе подступает к лидеру рынка — государственному «Ростелекому». В том, что у холдинга есть не только амбиции и финансовые ресурсы, но и поддержка со стороны властей, участники рынка могли убедиться воочию: в сентябре глава и основной бенефициар «ЭР-Телеком Холдинга» Андрей Кузяев принимал у себя президента РФ Владимира Путина, который дал очень высокую оценку деятельности холдинга.

Впрочем, оценивая действия «ЭР-Телекома Холдинга», скептики обращают внимание на тот факт, что обратной стороной медали является то, что 75% и 1 акция «Эр-Телеком Холдинга», а также 55% уставного капитала его единственного акционера — кипрского ER-Telecom Holding Ltd. заложены в банке ВТБ со всеми вытекающими последствиями. Такие данные приводят «Ведомости». Однако сами представители «ЭР-Телеком Холдинга» давали понять, что их подход — не в том, чтобы покупать оставшихся на рынке региональных операторов связи для освоения кредита, а в том, чтобы находить лучшие локальные практики и технологии, которые можно было бы тиражировать на уровне всей России. И в этом смысле подобный подход можно считать отличающимся от обычной практики проведения сделок M&A.

«Персона года»

«Персоной года» в сфере телекома по итогам 2017 года по версии «КС» становится Олег Игнатенко, бессменный глава компании «Новотелеком» и один из основателей этой компании. Ему не только удалось стать пионером в сфере широкополосного доступа в Интернет в Новосибирске (объясняя абонентам, что привычный «Интернет не моден»), но и убедить своих партнеров по бизнесу в ГК «Септима» в том, что это направление ждет большое будущее, и в него стоит инвестировать самым активным образом.

В 2011 году акционеры «Новотелекома» могли еще и удачно выйти из игры, продав компанию «Вымпелкому» практически на пике стоимости. И хотя сделка сорвалась, участники рынка припоминают, что руководство «Новотелекома» извлекло правильные уроки из ситуации. Оператор начал активно развивать собственную линейку самых различных сервисов в дополнение к базовому пакету телеком-услуг. Кульминацией этого подхода стала покупка «Новотелекомом» компании «Домофон Сити» в 2017 году. Выход оператора на рынок домофонов, с одной стороны, вызывает удивление, а с другой стороны, видится очень логичным, если речь идет об «умных» домофонах и интеграции этой услуги с другими сервисами оператора связи. Такой подход, по мнению игроков рынка, тоже можно считать дальновидным.

«Новотелеком» все сделал стратегически правильно. Пока многие игроки развивались вширь, выходили в другие регионы, Олег Игнатенко развивал компанию вглубь, отлаживал бизнес-процессы, сервис. При этом он настолько в этом всем продвинулся, что крупный федеральный игрок на текущем этапе просто не мог его не купить. А что еще делать с таким локальным конкурентом?» — отмечает топ-менеджер одного из телеком-операторов на условиях анонимности.

И наконец, заинтересовав тем самым «ЭР-Телеком Холдинг» и продав ему компанию, Олегу Игнатенко удалось отлично позиционировать рынку (и в первую очередь абонентам) состоявшуюся сделку. «По тем интервью, которые давал Олег Игнатенко, иной раз складывалось такое ощущение, что не «ЭР-Телеком» купил «Новотелеком», а наоборот», — вспоминает один из участников рынка. И действительно, наблюдатели не ожидали, что в ходе такой сделки Олег Игнатенко сохранит пост генерального директора, что на первом этапе не будет сокращений персонала, что присоединяться будет не «Новотелеком» к новосибирскому филиалу «ЭР-Телеком Холдинга», а наоборот, и что оператор продолжит развитие сервисов, но уже под крышей пермского холдинга.

Таким образом, по совокупности достижений «Персоной года» в сфере телекома по итогам 2017 года становится Олег Игнатенко.

«Компания года — 2017» в сфере телекома — «ЭР-Телеком Холдинг»

«Персона года — 2017» в сфере телекома — Олег Игнатенко

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