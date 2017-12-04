В ГПНТБ СО РАН с открытой лекцией о современном дизайне по приглашению Сибирской Ассоциации архитекторов и дизайнеров выступил глава Bertone Design АЛЬДО ЧИНГОЛАНИ.

— Вас ассоциируют исключительно с авторынком, но ведь у вас диплом архитектора, да и интересы больше градостроительные?

— Мой диплом архитектора весьма помогает — например, чтобы лучше понимать язык рисунка, эскизов, набросков. Конечно, в первую очередь я всегда был менеджером, вел дела с мировыми фирмами и проектировщиками. Мое призвание — руководить крупными компаниями в области дизайна. Почти 17 лет я проработал в Giugiaro Design SpA. И вот уже три года возглавляю Bertone Design. Основанная в 1912 году, Bertone является одной из старейших и престижных фирм «made in Italy» в автомобильной отрасти. Мы сотрудничали с Lamborghini, Aston Martin, Ferrari. Но нам рано почивать на лаврах — мы действуем, в нашем багаже масса свежих и смелых проектов.

— Вы от чистого сердца отдаете дань «Жигулям»? Как бы вы поступили с наследием автогиганта?

— Мне по душе «Нива» — это легендарная машина, брутальная, самодостаточная. Ее профиль точно есть на «общем снимке» создателей истории автомобилестроения. И «Нива», и «Жигули» заслуживают рестайлинга, который перевел бы классику на современный язык. Мы с большим энтузиазмом приступили к созданию мемориального комплекса в Тольятти — спасибо мэрии этого города и компании «АвтоВАЗ». Таким образом, мы фактически возобновили старые отношения между Тольятти и Турином, выстроенные полвека назад. В нашем проекте — парк, выставочный зал и скульптурные группы. В парке, скажем, выставочный зал на 500 кв. метров — в нем Lada сможет представлять свои новые модели. Мы позаботились о «сиянии» бренда — за него будет отвечать футуристическая система освещения. Возле входных зон — необыкновенные инсталляции. Автор первой — российский скульптор Александр Рукавишников. Второй создан Bertone под моим художественным руководством — это посвящение первой машине «АвтоВАЗа». Нам выпала честь создать первый официальный памятник «копейке».

— После какого проекта ваша карьера пошла вверх?

— После того, как я нарисовал своего старшего сына. Я понял, что сделал что-то по-настоящему значимое, правильное. С этого времени я стал так относиться ко всем своим проектам. А лучший проект в моей карьере — впереди, конечно.

— Могут ли новосибирские молодые дизайнеры рассчитывать на ваш интерес, вы даете им шанс поработать в Bertone?

— В сентябре 2014 года мы создали общество Bertone Design Eurasia. Задача этого филиала — руководить проектами на всем пространстве Евразии. Мы не только переводим в Москву часть итальянских архитекторов и дизайнеров, но и сотрудничаем с российскими университетами, ищем классных дизайнеров «на месте». Каждого, кто присылает нам резюме и смог нас заинтересовать на этом этапе, мы стараемся испытать «в деле», используем и общественные гарантии — «сарафанное радио». Единого рецепта, как попасть в нашу компанию, не существует. Главное — профессионализм, готовность к самопожертвованию на старте и саморазвитию в течение всей карьеры. И еще: я не слишком доверяю тем, кто не владеет «ручным» проектированием.

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