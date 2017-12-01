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Пять самых читаемых материалов месяца

Анатолий Локоть прокомментировал возможное назначение Виктора Толоконского

Экс-глава Красноярского края Виктор Толоконский стал советником мэра Новосибирска Анатолия Локтя.

Кадры еще пока ничего не решили

Кое-что выяснилось за время, прошедшее с момента назначения врио губернатора Новосибирской области. А именно, стало понятно: если кто-то думал, что этот шаг разрубает воображаемые гордиевы узлы местной политической ситуации, то он ошибся. События потихоньку развиваются в русле текста «От Виктора Александровича к Александру Викторовичу и обратно», написанного перед президентским указом о смене власти в Новосибирске. Подробнее — в авторской колонке издателя «КС» Вадима Кашафутдинова.

Андрей Травников рассказал о том, как будет принимать кадровые решения по составу правительства НСО

22 ноября врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников провел встречу с руководством территориальных общественных объединений промышленников и предпринимателей. В ходе общения с представителями реального сектора он рассказал, как происходило его назначение на позицию врио губернатора Новосибирской области, обозначил принципы принятия им кадровых решений, а также выделил ключевые проблемы, с которыми ему пришлось столкнуться в регионе.

Правительство Новосибирской области претерпит изменения до начала 2018 года

Управленческая команда Новосибирской области должна обновиться к концу текущего года, заявил врио губернатора Андрей Травников.

Андрей Травников рассказал, что он думает об Алексее Навальном и Ксении Собчак

Временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской Области Андрей Травников принял участие в открытом уроке истории в лицее № 200. Занятие было закономерно посвящено Дню народного единства, который отмечается 4 ноября. Руководитель области ответил на вопросы лицеистов, поделившись своим мнением об Алексее Навальном и Ксении Собчак.

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