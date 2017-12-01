Новосибирцы предложили свое место под строительство ледовой арены

На сайте change.org несколько дней назад была размещена петиция, в которой появилось предложение рассмотреть еще одну площадку для строительства ледовой арены.

Жители Новосибирска собирают подписи под петицией о строительстве ледовой арены к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года в районе Ключ-Камышенского плато. Как считают авторы петиции, это место отлично вписывается в генеральный план Новосибирска. Исходя из текста документа, такое предложение сделали жители ТОСов «Большевистский», «Боровой», «Высокогорный», «Ключ-Камышенское Плато».

«Рядом расположена самая большая школа региона №155, планетарий, «Инюшенский парк», горнолыжные спуски, лыжная база и будущий авто-трек «Сибирское кольцо». Есть зарезервированное место для строительства спортивного комплекса, это позволит до минимума сократить бюрократические проволочки по выделению земли», — пишут авторы документа.

Как уверяют активисты, площадка хороша и тем, что не понадобится сносить постройки и вырубать деревья. По их мнению, указанная территория «позволяет распланировать удобные подъездные пути и просторные парковки». На момент публикации материала петицию подписали 296 человек.

Напомним, на недавнем совещании мэрия Новосибирска и областное правительство определили четыре участка под строительство ЛДС. В скором времени эксперты должны вынести свое заключение относительно этих участков, поскольку для получения Новосибирском права проводить у себя молодёжный чемпионат мира в 2023 году важно соблюсти сроки: подтвердить строительство нужно уже весной 2018 года, а начать строительство — в конце 2018 года.

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