Возможна ли в нашем несовершенном мире «Самая сильная любовь на земле»? Романтическую историю на грани комедии и драмы увидели зрители масштабного IV Российско-Итальянского кинофестиваля RIFF, прошедшего с 14 по 26 ноября в новосибирском центре культуры и отдыха «Победа». Исполнительница главной роли, известная актриса театра и кино ЛУЧИЯ МАШИНО лично представила картину зрителям и ответила на вопросы «КС».

— В центре фильма «Самая сильная любовь на земле» — чувства женщины. Почему эта тема важна для режиссера?

— Франческа Коменчини — очень глубокий автор, и ее рассказ об одной истории любви и расставания превращается в масштабное исследование положения женщины в современном мире. Кроме того, она дочь классика итальянского кино, режиссера Луиджи Коменчини, которого наряду с Дино Ризи, Этторе Скола и Марио Моничелли принято считать одним из великих мастеров кино, в том числе в жанре комедии. Работать с Франческой было очень интересно и ответственно.

— Какие у вас впечатления от съемок?

— Это был впечатляющий и необычный опыт. За время съемок, которые длились пять недель, мы стали совсем другими людьми. Темп был очень быстрым, иногда нам приходилось снимать в один день веселые и драматичные сцены. Первоначальный сценарий был более подробным, но ради цельности результата некоторые эпизоды остались за кадром.

— Такое ощущение, что между мужчиной и женщиной в современном мире все еще продолжается сражение за равенство?

— Вы знаете, первоначальное название фильма было «В сражении». Это из «Макбета», когда леди Макбет просит мужа в бою вспоминать о ней. Фильм и об этом тоже: современная женщина хочет сохранять свободу и независимость, в том числе и в близких отношениях с мужчиной. Мы хотим быть свободными, мы не хотим быть одинокими, гласит слоган фильма. Традиционный подход к отношениям между мужчиной и женщиной требует от последней большой самоотдачи, умения принадлежать другому человеку. С другой стороны, сегодня женщине приходится быть независимой. На самом деле это достаточно сложное сочетание, в жизни нелегко добиться идеального баланса.

— Российские режиссеры тоже часто говорят о кризисе семьи и отношений.

— Знаете, в Италии тоже появляется много фильмов, затрагивающих эту тему. Но в любом произведении для меня важна не тема как таковая, а ее воплощение, то, насколько она глубоко проработана. Можно даже самую интересную проблему показать скучно, например, сейчас снимают много сериалов и фильмов про мафию, которые просто невозможно смотреть. Для меня главное, чтобы кино смогло погрузить в свой мир, передавало атмосферу.

— Для вас лично важнее независимость или служение семье?

—Думаю, в этом смысле я более независима, и этим похожа на свою героиню. Мир движется вперед, и я тоже. Стоит вспомнить, как моя мама минимум два раза в день готовила еду для шести человек — к такому я не готова. К тому же посвятить себя можно не только мужчине, но и работе — это я умею делать хорошо. Идеально, когда женщина и мужчина находят равновесие между полной свободой и подчиненностью. Но, к сожалению, это редкость.

— Почему в вашем фильме мужчина отказался от большой любви?

— Он выбрал молодую покладистую девушку, более простую, на первый взгляд, дорогу. Это красивый, привлекательный мужчина, немного тщеславный. Он испугался того накала страстей, который принесла в его жизнь моя героиня. Слишком сильные чувства, которые их связывали, и страх потерять эту необычайную любовь сделали отношения непредсказуемыми и не всегда комфортными, они плохо вписывались в рамки повседневности. Зато новая возлюбленная начала с того, что навела порядок в его шкафу, и это было важно для героя, который хочет больше уюта и покоя, — хотя потом оказалось, что зрелому мужчине есть чего бояться в браке с молодой женщиной. Мне нравится, что в фильме нет негативной оценки того или иного персонажа, а главным героям удалось сохранить теплые отношения даже после расставания. В этом мудрость сценаристов, которые не стали клеить ярлыки, иначе все было бы слишком просто.

— Какая сцена из фильма стала для вас самой яркой?

— Я очень горжусь этим фильмом. Особенно мне нравится сильная, острая сцена в машине, где герои ссорятся и сразу же мирятся. Мы показали, как быстро в человеке одно чувство сменяет другое, иногда для этого хватает всего лишь одной фразы, одного взгляда. Мне кажется, у нас получилась универсальная история о человеческих отношениях. Сидя в зале вместе со зрителями, я больше смотрела на них, чем на экран — для меня нет ничего более чарующего, чем смотреть на людей.

— Когда герой фильма все-таки женится на другой, героиня долго страдает, но постепенно обретает покой и надежду. Вы хотели бы изменить финал?

— Никогда не думала о том, что история должна закончиться иначе. Мы с режиссером Франческой Коменчини и моим партнером Томасом Трабакки хотели, чтобы «Самая сильная любовь на земле» по настроению была похожа на «Энни Холл» Вуди Аллена, чтобы в конце кто-то обязательно пожалел, что настоящая любовь не восторжествовала. Но жизнь странная штука. И хотя финал фильма получился меланхоличным, я все равно чувствую в моей героине энергию и желание начать все сначала.

— Лучия, вы не жалеете, что решились приехать со своим фильмом в Сибирь?

— Честно говоря, я впервые в России и, соглашаясь на визит, не понимала, какое огромное расстояние отделяет Новосибирск от Москвы. Тем интереснее оказалась поездка! Хотя мне и пришлось везти с собой целый чемодан теплых вещей, я благодарна организаторам за это приглашение. Премьера фильма «Самая сильная любовь на земле» состоялась в августе на кинофестивале в Локарно, потом был фестивальный показ в Хайфе, и вот теперь — фестиваль RIFF. Получается, что российские зрители увидели картину даже раньше, чем итальянцы, поэтому мне дорога была реакция публики, важно было почувствовать дыхание зала, ответить на ваши вопросы. И конечно, Сибирь стала для меня удивительным открытием: первый раз я видела столько снега, побывала в легендарном Академгородке и за кулисами театра, встретила в кинотеатре «Победа» множество умных, внимательных, сопереживающих зрителей. Потрясающая фотовыставка «Бесценные свидетельства» Элизабетты Каталано, на которой я с радостью узнала столько прекрасных лиц, удивительный интерес к итальянскому кино и итальянской культуре!

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