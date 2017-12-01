Лучия Машино: «Посвятить себя можно не только мужчине, но и работе»

 
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Возможна ли в нашем несовершенном мире «Самая сильная любовь на земле»? Романтическую историю на грани комедии и драмы увидели зрители масштабного IV Российско-Итальянского кинофестиваля RIFF, прошедшего с 14 по 26 ноября в новосибирском центре культуры и отдыха «Победа». Исполнительница главной роли, известная актриса театра и кино ЛУЧИЯ МАШИНО лично представила картину зрителям и ответила на вопросы «КС».

— В центре фильма «Самая сильная любовь на земле» — чувства женщины. Почему эта тема важна для режиссера?

Франческа Коменчини — очень глубокий автор, и ее рассказ об одной истории любви и расставания превращается в масштабное исследование положения женщины в современном мире. Кроме того, она дочь классика итальянского кино, режиссера Луиджи Коменчини, которого наряду с Дино Ризи, Этторе Скола и Марио Моничелли принято считать одним из великих мастеров кино, в том числе в жанре комедии. Работать с Франческой было очень интересно и ответственно.

— Какие у вас впечатления от съемок?

Это был впечатляющий и необычный опыт. За время съемок, которые длились пять недель, мы стали совсем другими людьми. Темп был очень быстрым, иногда нам приходилось снимать в один день веселые и драматичные сцены. Первоначальный сценарий был более подробным, но ради цельности результата некоторые эпизоды остались за кадром.

— Такое ощущение, что между мужчиной и женщиной в современном мире все еще продолжается сражение за равенство?

Вы знаете, первоначальное название фильма было «В сражении». Это из «Макбета», когда леди Макбет просит мужа в бою вспоминать о ней. Фильм и об этом тоже: современная женщина хочет сохранять свободу и независимость, в том числе и в близких отношениях с мужчиной. Мы хотим быть свободными, мы не хотим быть одинокими, гласит слоган фильма. Традиционный подход к отношениям между мужчиной и женщиной требует от последней большой самоотдачи, умения принадлежать другому человеку. С другой стороны, сегодня женщине приходится быть независимой. На самом деле это достаточно сложное сочетание, в жизни нелегко добиться идеального баланса.

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— Российские режиссеры тоже часто говорят о кризисе семьи и отношений.

Знаете, в Италии тоже появляется много фильмов, затрагивающих эту тему. Но в любом произведении для меня важна не тема как таковая, а ее воплощение, то, насколько она глубоко проработана. Можно даже самую интересную проблему показать скучно, например, сейчас снимают много сериалов и фильмов про мафию, которые просто невозможно смотреть. Для меня главное, чтобы кино смогло погрузить в свой мир, передавало атмосферу.

— Для вас лично важнее независимость или служение семье?

Думаю, в этом смысле я более независима, и этим похожа на свою героиню. Мир движется вперед, и я тоже. Стоит вспомнить, как моя мама минимум два раза в день готовила еду для шести человек — к такому я не готова. К тому же посвятить себя можно не только мужчине, но и работе — это я умею делать хорошо. Идеально, когда женщина и мужчина находят равновесие между полной свободой и подчиненностью. Но, к сожалению, это редкость.

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— Почему в вашем фильме мужчина отказался от большой любви?

Он выбрал молодую покладистую девушку, более простую, на первый взгляд, дорогу. Это красивый, привлекательный мужчина, немного тщеславный. Он испугался того накала страстей, который принесла в его жизнь моя героиня. Слишком сильные чувства, которые их связывали, и страх потерять эту необычайную любовь сделали отношения непредсказуемыми и не всегда комфортными, они плохо вписывались в рамки повседневности. Зато новая возлюбленная начала с того, что навела порядок в его шкафу, и это было важно для героя, который хочет больше уюта и покоя, — хотя потом оказалось, что зрелому мужчине есть чего бояться в браке с молодой женщиной. Мне нравится, что в фильме нет негативной оценки того или иного персонажа, а главным героям удалось сохранить теплые отношения даже после расставания. В этом мудрость сценаристов, которые не стали клеить ярлыки, иначе все было бы слишком просто.

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— Какая сцена из фильма стала для вас самой яркой?

Я очень горжусь этим фильмом. Особенно мне нравится сильная, острая сцена в машине, где герои ссорятся и сразу же мирятся. Мы показали, как быстро в человеке одно чувство сменяет другое, иногда для этого хватает всего лишь одной фразы, одного взгляда. Мне кажется, у нас получилась универсальная история о человеческих отношениях. Сидя в зале вместе со зрителями, я больше смотрела на них, чем на экран — для меня нет ничего более чарующего, чем смотреть на людей.

— Когда герой фильма все-таки женится на другой, героиня долго страдает, но постепенно обретает покой и надежду. Вы хотели бы изменить финал?

Никогда не думала о том, что история должна закончиться иначе. Мы с режиссером Франческой Коменчини и моим партнером Томасом Трабакки хотели, чтобы «Самая сильная любовь на земле» по настроению была похожа на «Энни Холл» Вуди Аллена, чтобы в конце кто-то обязательно пожалел, что настоящая любовь не восторжествовала. Но жизнь странная штука. И хотя финал фильма получился меланхоличным, я все равно чувствую в моей героине энергию и желание начать все сначала.

— Лучия, вы не жалеете, что решились приехать со своим фильмом в Сибирь?

Честно говоря, я впервые в России и, соглашаясь на визит, не понимала, какое огромное расстояние отделяет Новосибирск от Москвы. Тем интереснее оказалась поездка! Хотя мне и пришлось везти с собой целый чемодан теплых вещей, я благодарна организаторам за это приглашение. Премьера фильма «Самая сильная любовь на земле» состоялась в августе на кинофестивале в Локарно, потом был фестивальный показ в Хайфе, и вот теперь — фестиваль RIFF. Получается, что российские зрители увидели картину даже раньше, чем итальянцы, поэтому мне дорога была реакция публики, важно было почувствовать дыхание зала, ответить на ваши вопросы. И конечно, Сибирь стала для меня удивительным открытием: первый раз я видела столько снега, побывала в легендарном Академгородке и за кулисами театра, встретила в кинотеатре «Победа» множество умных, внимательных, сопереживающих зрителей. Потрясающая фотовыставка «Бесценные свидетельства» Элизабетты Каталано, на которой я с радостью узнала столько прекрасных лиц, удивительный интерес к итальянскому кино и итальянской культуре!

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