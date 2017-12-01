Новосибирцы стали больше брать потребительских кредитов

За 10 месяцев Новосибирским отделением ПАО Сбербанк было выдано потребительских кредитов на общую сумму 11,5 миллиардов рублей. Это на 30% больше чем за аналогичный период прошлого года, заявила заместитель управляющего Новосибирским отделением ПАО Сбербанк Елена Бородина на встрече с представителями СМИ.

«В этом году мы наблюдаем интерес населения к нашим потребительским кредитам, растёт спрос, большое количество новосибирцев хотят получать кредиты, улучшать условия, отдыхать, делать ремонт, жить на полную мощь. За 10 месяцев текущего года мы выдали уже 64 тысячи потребительского кредита, на общую сумму 11,5 миллиардов рублей. Это для нас такая существенная цифра, и в прошлом году мы выдавали меньше на 30%», – пояснила Елена Бородина.

По словам сотрудников Сбербанка, потребительское кредитование имеет ярко выраженные сезонные особенности. Если в конце лета кредиты обычно берут суммой до 100 тысяч рублей, чтобы собрать ребёнка в школу, то весной и летом — суммы покрупнее, на путешествия, отдых, ремонт.

При этом возросла и средняя сумма, которую тратят Новосибирцы на удовлетворение своих потребностей. «Наш средний чек растёт. В текущем году мы видим, что он вырос относительно прошлого года примерно на 20 % и находится в диапазоне от 180 до 200 тысяч рублей. То есть он у нас меняется в зависимости от сезонности, потому что потребительские кредиты это кредит сезонный. Зимой берут кредиты для празднования нового года, для каких-то поездок. Летом, чтобы поехать отдыхать, а осенью для того чтобы собрать детей в школу», – рассказывает про особенности кредитов заместитель управляющего Новосибирским отделением ПАО Сбербанк.

Представители Сбербанка видят в этом влияние позитивных изменений в экономике. Увеличенные суммы кредитов, по их мнению, говорят о том, что у потребителей появилось больше средств, и больше потребностей.

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