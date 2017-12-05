Рестораны и отели Новосибирска начали серьезную подготовку к празднованию новогодней ночи: интересные идеи, уникальные предложения, творческий подход к созданию программы вечера — все, чтобы гости могли прекрасно провести время, проводить старый год своенравного Огненного Петуха и встретить наступающий 2018 год Желтой Собаки. «КС» выяснил, где можно встретить Новый год, что предлагают рестораны Новосибирска и какой формат праздника популярен в этом году.

В новогоднюю ночь будут открыты далеко не все рестораны города. Многие заведения работают в обычном режиме, а руководство и персонал не перестраивают график выходов на праздничные дни, считая, что главный вечер нужно проводить в кругу своих близких, и это касается в том числе сотрудников. «Они и так находятся на работе 363 дня в году, проводя здесь все 23 февраля и 8 марта», — делится с корреспондентом «КС» один из новосибирских рестораторов.

Некоторые заведения проводят 31 декабря приватные мероприятия или закрыты на спецобслуживание. Многие рестораны открывают свои двери и приглашают в гости компании и коллективы на предпраздничной неделе, предлагая провести корпоративные банкеты на выгодных условиях и по привлекательным ценам. Есть площадки, на которых уже начались праздничные движения. Так, в «Кухне за кулисами» (кулинарные мастер-классы) отмечают, что в этом году компании заботятся о новогодних корпоративах заранее, и у них уже проходят мероприятия с новогодней тематикой. «Компании активно бронируют даты для проведения праздничных мероприятий для партнеров и VIP-клиентов. Такого плана мероприятия стартовали с середины ноября. Для себя, конечно же, все пытаются забронировать любой день в последнюю неделю года, — рассказывает соучредитель итальянской траттории «Тесту Место» и кулинарной школы «Кухня за кулисами» Анастасия Спирина. — В праздничные дни мы будем работать так, как удобно нашим гостям. Сейчас проходит опрос среди постоянных гостей по актуальности работы итальянской траттории «Тесту Место» 1 января».

Отдельные новосибирские рестораторы, например Владимир Бурковский, организовывают мероприятия заранее. Отдельные заведения делают это еще за неделю до наступления Нового года. Однако не все при этом хотят делиться своими планами. «Мы не хотим раскрывать все секреты сразу, еще рано. А то вдруг конкуренты заберут нашу идею и тоже реализуют», — улыбается один из рестораторов.

Среди тех, кто готовит праздник до 31 декабря, — ресторан «Папа Карло». «25 декабря мы планируем отметить «Рождество по-итальянски» в нашем ресторане Roma Antica на Серебренниковской. Всех, кто придет в этот день и забронирует столик, будут поздравлять итальянский Дед Мороз и приглашенные гости. А также мы будем дарить детям подарки и всех угощать сладостями! Билетов нет — вход бесплатный, нужно бронировать столы. 31 декабря и 1 января мы не работаем, со 2 января — открыты в обычном режиме», — сообщает генеральный директор компании ООО «Папа Карло» Денис Метаев.

Предложения ресторанов и отелей в канун Нового года достаточно разнообразны и имеют свободную тематику. В ресторане счастливой кухни «Пир Тандыр» новогодний вечер проведут под слоганом «Натандырься по-черному». В программе ожидаются массовый запуск черных шаров с желаниями и подарки от ресторана, фотозона с символом нового года и первое «черное» бумажное шоу. Зажигательное мероприятие проводит ведущая Ольга Shpunt, весь вечер работают фотограф и музыкальный DJ. Заявленная стоимость билета составляет 4000 рублей, но при покупке до середины декабря действует скидка.

В ресторане Twiggy проводят Новогоднюю ночь в стиле Голливуд. В программе ожидается поздравление от Королевы, выступление дуэта, призы, подарки и розыгрыш. Сбор гостей в 22:00, ведущий вечера — Евгений Шматко. Стоимость взрослого билета заявлена в размере 6000 рублей, в нее входит полноценное меню (закуски, салат и горячее на выбор, алкогольные и безалкогольные напитки).

Новогодний праздник в гостинице «Миротель» пройдет в атмосфере кавказского гостеприимства в ресторане «Аджикинежаль». Гостей будет встречать голубоглазый хаски — главный символ 2018 года. Как отмечают в компании, шеф-повар ресторана подготовил изысканное меню, отдельные блюда которого будут приготовлены специально для праздника по оригинальным рецептам. Развлекать гостей будут ведущие и популярная в Новосибирске группа «Красный берег», которая подобрала репертуар из зажигательных хитов всех времен. Для маленьких гостей на празднике будут аниматор со сказочными героями. «Программа ночи тоже будет интересной. Дед Мороз и Снегурочка обязательно придут поздравить гостей с праздником. Сюрприз, который они хотят преподнести, я оставлю в секрете», — интригует генеральный менеджер гостиницы «Миротель» Владимир Ников. Среди подарков — сертификаты и сувениры, а также возможность провести день в номере гостиницы «Миротель» в новом году. Самым ярким моментом, по словам представителя компании, обещает стать розыгрыш путешествия на двоих. Счастливцы получат путевку на цветущий остров Хайнань с проживанием в четырехзвездочном отеле с видом на море на семь дней.

В «BEERMAN&ПИЦЦА» Дениса Иванова на площади Карла Маркса сбор гостей начнется в 22:00. В ресторане 150 посадочных мест и две VIP-комнаты для тех, кто хочет отметить праздник уединенно, программа пройдет на первом и втором этажах. На проекторе всю ночь будут идти лучшие моменты из новогодних фильмов. В компании отмечают, что поздравление президента будет видно каждому столику, так как по всему ресторану установлены ТВ-экраны. Также заготовлено специальное шоу от команды барменов. «За счет удобного расположения столов в программе будут участвовать все гости. Это самый большой из ресторанов BEERMAN по количеству мест, в котором поместятся все желающие», — рассказал ресторатор Денис Иванов. Цена взрослого билета составляет 5990 рублей, детский билет — 2990 рублей (до 3 лет бесплатно). В стоимость входят новогоднее меню и напитки, праздничная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой, дуэтом ведущих, а также конкурсы и подарки гостям, детский аниматор и DJ.

Ресторан и отель Abnicum предложит своим гостям в новогоднюю ночь прокатиться в собачьей упряжке. Пушистые добрые хаски должны порадовать детей и взрослых в вечернее время с 18:00 до 21:00. Для всех участников будут организованы согревающие горячие напитки для всей семьи и яркая фотозона, которая призвана помочь сохранить счастливые моменты. Заводной диджей и ведущий не позволят скучать, Дед Мороз и Снегурочка обещают поздравить каждого. В планах «Абникума» — проведение веселых игр и конкурсов для детей. На новогоднем столе гостей будут ждать вкуснейшая еда и напитки, а также украшение вечера — дымные горки с шампанским. Праздничная программа и дискотека, по словам организаторов, продлятся всю ночь (до 4 утра). Заявленная стоимость взрослого билета — 3800 рублей, детского — 2500р. Компаниям от 8–12 человек за одним столом предоставляется скидка. Катание на хаски или фотосессия с собаками оплачивается отдельно. С 1 по 10 января отель Abnicum также планирует предоставлять 50%-ные скидки на все номера. Во время зимних каникул будут действовать специальные предложения на SPA-процедуры и массажи, будут работать ресторан, каток, горка.

В отеле River Park можно будет встретить Новый 2018 год в теплой, уютной и изысканной атмосфере под звуки саксофона от Николая Панченко. Здесь гостей ждут праздничный зал с хрустальными люстрами, наряженная елка, блюда русской и европейской кухни из зимнего меню. Для каждого гостя новогодней ночи River Park обещает подготовить маленький сюрприз, а также розыгрыш четырехчасового посещения сауны отеля. Живая музыка продлится с 23 до 2 часов ночи, танцевальная — с 2 до 3 часов. Для маленьких гостей будет работать профессиональный аниматор. В отеле также приготовлены современные комфортные номера категорий «стандарт», «студия» и «бизнес-студия». Сбор начинается в 22:00. Для гостей новогоднего вечера, не проживающих в River Park, стоимость входного билета составит 2000 рублей.

В Ресторане «Максимилианс» пройдет новогодняя ночь в тематике Hollywood. Свет софитов, аллея звезд, ковровая дорожка, роскошные платья и смокинги, невероятные эмоции, шоу и представления — гостей, судя по всему, ждет настоящая голливудская ночь. Сбор гостей в 21:00, начало программы в 22:00. Заявленная стоимость составит 5600 рублей на персону, сюда входят холодные закуски, салат, горячая закуска, горячее блюдо, напитки, развлекательная программа. Ресторан работает до 5 утра. Вход после полуночи: 1500 рублей (1000 рублей — депозит, 500 рублей — музыкальная программа). «С 1 по 5 января у нас будут традиционные оздоровительные вечеринки. С 6 января работаем в обычном режиме», — сообщает представитель ресторана.

В «Белом Зале» ожидается новогоднее торжество с Дедом Морозом и Снегурочкой — «Успешный Новый Год»! Программа с ведущим Сергеем Селедцовым стартует в 23.00, новогодний вечер откроет Шоу «Трансформация». В эту ночь гостей ожидает анимация от арт-студии «Окна», выступление фокусника Ильи Рогулина и певца CQ PLAM (Куба), поздравление от Президента РФ, танцевальные номера от шоу-балета «Зималетто» и «Человек Пружинка» от студии «Прайм». В Новогоднюю программу также включен welcome-фуршет, candy-бар и шоколадный фонтан, детский аниматор и розыгрыш призов, фотоотчет НайтАут и музыкальное сопровождение от кавер-группы «M&Dance Project». Посещение «Белого зала» в эту ночь обойдется минимум в 7000 рублей. Окончание программы запланировано на 04:00, танцы продлятся до 06:00.

В гриль-баре «ШашлыкоFF» в новогоднюю ночь для посетителей организована развлекательная программа «Ёлки». Гостей ждет розыгрыш призов, видеопозравления от разных городов, звездный новосибирский ведущий и зажигательные конкурсы. В этот вечер прозвучат танцевальные хиты от диджея, а официанты готовят специальный танцевальный номер. Гриль-бары «ШашлыкоFF» собирают своих гостей 31 декабря в 22.00, новогодняя программа стартует в 23:00 часа, а завершится к утру. Стоимость новогоднего банкета — 2799 рублей на человека. Сюда входит не только шоу-программа, но и специальное новогоднее меню.

Получить информацию в ресторане La Maison, Leto Cafe, баре Milk, «Остерии Бергамо» на момент подготовки публикации не удалось.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter