Александру Уссу предложили уволить красноярское правительство

На сессии заксобрания Красноярского края 30 ноября прозвучало предложение отправить «не готовое к переменам» региональное правительство в отставку.

Лидер фракции ЛДПР Александр Глисков в ходе сессии заксобрания Красноярского края, где обсуждался бюджет края на 2018 год, предложил врио губернатора Александру Уссу отправить краевое неэффективно работающее правительство в отставку. Как передает портал «ДЕЛА.ru» депутат сравнил региональную власть со старым компьютером, на который бесполезно устанавливать новые программы. По замечанию Александра Глискова, сегодняшнее правительство «не готово к переменам».

«Я обращаюсь к губернатору: присмотритесь к этому правительству, проведите ревизию. Если люди не способны меняться, по-новому смотреть в будущее, выстраивать стратегию и занимаются только тушением пожаров, надо или полностью отправить власти в отставку, или избавиться от тех, кто продолжает зависать», – цитирует издание слова депутата.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter