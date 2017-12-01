24 ноября 2017 года исполнилось 10 лет дилерскому центру компании «СТС-автомобили» в Томске. Официальному дилеру «Мерседес-Бенц» удалось не только успешно преодолеть экономические кризисы, в отличие от представителей других брендов большой немецкой премиальной тройки, но и построить сильный и клиентоориентированный бизнес в полном соответствии с философией и стандартами марки.

Компания «СТС-автомобили» была учреждена в 1997 году, в то время когда автодилерский рынок Сибири еще даже не был сформирован, а торговля машинами велась в основном с рук, а не из больших полнофункциональных салонов, построенных по стандартам автопроизводителей. На сегодня компания «СТС-автомобили» является официальным дилером марки «Мерседес-Бенц» сразу в трех регионах — Новосибирской, Томской и Кемеровских областях.

Дилерский центр в Томске компания открыла в 2007 году. На тот момент многие местные участники рынка также посматривали на возможность вывода в регион различных премиум-брендов, но по факту лишь компании «СТС-автомобили» удалось не только выиграть в тендере, но и оправдать оказанное доверие на деле. Вот уже на протяжении 10 лет компания представляет «Мерседес-Бенц» в регионе в полном соответствии с высокими стандартами марки. В настоящий момент в Томске уже нет официального дилера Audi, отсутствует официальный дилер BMW, однако клиенты «Мерседес-Бенц» знают, что для покупки и обслуживания автомобиля этой марки им не нужно ехать в соседние города — удобный и комфортный дилерский центр «СТС-автомобили», находящийся по адресу: ул. Пушкина, 61A, всегда к их услугам.

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24 ноября в Томске на территории дилерского центра «Мерседес-Бенц» состоялось торжественное мероприятие, посвященное 10-летию со дня открытия салона. На празднике собралось большое количество гостей — постоянные клиенты и друзья бренда, среди которых были топ-менеджеры, собственники крупного бизнеса, представители банковской и страховой сфер, а также органов власти.

С поздравительной речью выступил глава администрации Октябрьского района Томска

Сергей Маркелов, а также заместитель управляющего делами администрации Томска Константин Якушев.

На мероприятии гостей ждала интересная программа: незабываемое выступление народной артистки России Татьяны Ворожцовой, которая прилетела специально в этот день с Кавказа, чтобы выступить на празднике, колоритный дуэт скрипки и клавишных, который исполнил необычный кавер популярной немецкой группы Rammstein, а украшением праздника стал парный номер танцоров бальных спортивных танцев. Гостей также ждали розыгрыш ценных призов и подарки от партнеров мероприятия. Свободное общение гостей праздника продолжилось в шоу-рум дилерского центра, где гостей ожидало традиционное немецкое угощение.

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Это мероприятие надолго запомнится гостям своей теплой атмосферой и новыми знакомствами.

Для филиала в г. Томске это первый значимый юбилей, впереди у компании «СТС-автомобили» много новых побед и глобальные планы на будущее.

«СТС-автомобили» выражает благодарность партнерам мероприятия: ООО «БКС Премьер», АО «Альфа-Банк», Лизинговая компания «Балтийский лизинг», ПАО «СК «Росгосстрах», Лизинговая компания «Европлан».

АО «СТС-автомобили»

125388, Новосибирск, Большевистская, 1.

Тел. +7 (3822) 90 00 64

www.mercedes-sts.ru

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