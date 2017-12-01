Дмитрий Медведев прокомментировал ротацию губернаторов

Накануне премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал интервью представителям пяти федеральных телеканалов, где, в числе прочих вопросов, высказался о назначении «варягов» на посты губернаторов в нескольких регионов, узнал «КС» из записи эфира.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев ответил на вопрос представителей СМИ о назначении «варягов» на посты губернаторов в начале года и осенью. В частности, журналистов волновало, не означают ли такие масштабные перестановки, что губернатор теперь является представителем центральной власти в регионе, несмотря на избираемость.

Отвечая на вопрос, Дмитрий Медведев подчеркнул что омоложение губернаторского корпуса началось еще несколько лет назад и эту тенденцию он считает правильной. О «варягах» премьер-министр сказал, что они быстро успели «погрузиться в местные проблемы».

«Очень неплохо они вписались. Губернатор — это не президент субъекта федерации. Руководитель субъекта федерации — это глава исполнительной власти. Поэтому они дефакто и деюре являются участниками большой вертикали власти, во главе которой стоит правительство. Но конечно, самое главное, поддержка людей», — сказал в эфире Медведев, дополнив, что люди, получившие назначение, должны доказать свою «работоспособность в этих условиях».

Напомним, после ротации глав регионов врио губернатором Новосибирской области стал Андрей Травников, занимавший до этого должность мэра Вологды. Главой Омской области стал Александр Бурков, представляющий в Госдуме интересы Свердловской области. Республику Бурятия возглавил замминистра транспорта Алексей Цыденов в ходе первой ротации губернаторов, но уже в сентябре был выбран на этот пост избирателями.

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