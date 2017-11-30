Кассационная инстанция оставила Новосибирский мелькомбинат покупателю ООО «ПДД»

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа (г. Тюмень) вынес окончательное решение по спору между ООО «Зернопродукты» и ООО «Первый Доходный Дом» (ПДД) по поводу покупки «Новосибирского мелькомбината №1» (НМК №1). В итоге покупатель был признан судом легитимным, а торги – состоявшимися. Теперь ПДД сможет беспрепятственно заниматься развитием комбината.

ЗАО «Новосибирский мелькомбинат №1» расположен в Новосибирске и является одним из крупнейших мельничных комплексов за Уралом. Четыре года предприятие находилось в процедуре банкротства. Работа комбината была восстановлена в мае 2017 года, а к сентябрю оно вышло на переработку 13 тыс тонн зерна в месяц. Инвесторы планируют, что уже к декабрю будет запущена вторая линия, и производство выйдет на полную мощность, а это около 200 тыс тонн в год.

Напомним, что в марте 2017 года имущественный комплекс Мелькомбината единым лотом был выставлен на торги, победителем которых признали ООО «ПДД». Компания заплатила за объект 315 млн. руб., которые пошли на удовлетворение требований кредиторов. Кроме того, компания вложила в закупку зерна более 100 млн руб. и еще порядка 50 млн руб. потратила на модернизацию производства.

Однако, ООО «Зернопродукты» (ГК «Беляевские продукты», Кемеровская область) через несколько месяцев после сделки решило оспорить процедуру торгов, к которым оно не было допущено. «Они почувствовали, что их прямой конкурент активно возвращается к работе», — высказал «КС» предположение относительно мотивов действий компании один из участников рынка.

Жалоба рассматривалась в Арбитражном суде Новосибирской области и в ее удовлетворении истцу отказали. Но апелляционная инстанция в Томске вынесла решение, согласно которому покупателя обязали вернуть имущественный комплекс предприятию-банкроту. При этом право покупателя на получение уплаченных по итогам торгов денежных средств не было прописано в постановлении. «Таким образом, был нарушен баланс имущественных прав», — пояснил «КС» один из участников процесса. Также стоит отметить, что для удовлетворения этого требования потребовалось бы уволить 400 человек, которые работают на мелькомбинате. А ПДД потеряло бы все вложенные в предприятие средства, хотя оно не отвечало за процедуру организации торгов.

ООО «ПДД» оспорило это решение. Кроме того постановление суда пожелали обжаловать само предприятие-банкрот НМК №1 и площадка-организатор торгов. Все три жалобы были объединены в одно производство. Заседание состоялось 29 ноября. Решение было принято в пользу покупателя: торги признаны состоявшимися. Оспорить это решение почти не возможно.

«Теперь комбинат освобожден ото всех судебных тяжб и может смело присутствовать на рынке и работать, что он сейчас иделает, в такое непростое для отрасли время, — рассказал «КС» представитель покупателя на условиях анонимности. — Предприятие наконец получило инвестора, который пришел надолго, который заинтересованв том,чтобы модернизировать производство и сделать его более современным. Это серьезная компания федерального уровня». Представитель покупателя также отметил большое значение Новосибирского мелькомбината для функционирования сельскохозяйственной отрасли в регионе, особенно для тех районов, в которых нет железной дороги.

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