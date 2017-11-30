Дмитрий Рябов вышел из состава совета директоров ГК «ВИС» — концессионера четвертого моста в Новосибирске. Он продал свои долю главному директору компании Игорю Снегурову.

ГК «ВИС» является утвержденным концессионером в проекте строительства четвертого моста через Обь. Подписание соглашения назначено на 6 декабря. Помимо этого в портфеле группы компаний ещё 6 соглашений государственно-частного партнёрства в транспортной и социальной сфере. «Сибирская концессионная компания», с которой непосредственно планируется подписать договор о строительстве четвертого моста, на 75% принадлежит ООО «ПФ «ВИС»». Также в группу компаний «ВИС» входит ООО «Экология-Новосибирск» с которой ранее планировалось подписание мусорной концессии.

Член совета директоров АО «ТЭК «Мосэнерго»» Дмитрий Рябов вышел из совета директоров ГК «ВИС». Информацию об этом «КС» подтвердила пресс-служба компании. Напомним, что Дмитрию Рябову принадлежало более половины доли компании «УК «ВИС»», которая в свою очередь на 49% контролировала «ПФ «ВИС»», а в неё уже в свою очередь входили все остальные компании.

«В связи с новой бизнес стратегией и расширением деятельности Группы «ВИС» Дмитрием Рябовым принято решение о продаже принадлежащей ему доли владения в группе компаний в пользу Игоря Снегурова», – поясняют причины изменения в ГК «ВИС».

Также из совета директоров «ВИС» вышла заместитель председателя совета директоров АО «ТЭК «Мосэнерго»» Мария Журба. Примечательно, что председателем совета директоров АО «ТЭК «Мосэнерго»» является Игорь Ротенберг.

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