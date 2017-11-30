Двадцать пятая сессия Заксобрания НСО, как и предполагалось, оказалось непростой. Среди прочих вопросов, обозначенных в повестке, депутаты в рамках «Информационного часа Правительства Новосибирской области» заслушали доклад главы регионального минсельхоза Василия Пронькина. Темой выступления министра стала ситуация на зерновом рынке. Доклад, как и ожидалось, вызвал острую дискуссию. Причиной эмоциональных обсуждений, по данным «КС», стала не только объективная обеспокоенность положением аграриев, но и личные бизнес-интересы отдельных депутатов.

Зерновой вопрос в последние недели уже не раз вызывал споры между депутатами заксобрания Новосибирской области. Приход в регион крупнейшего зернотрейдера России – Объединенной зерновой компании, которая вывезет 200 тыс. т. пшеницы, может изменить расклад сил на рынке хранения зерна. Этот факт обострил и без того непростые отношения между руководителями элеваторов. Как ранее писал «КС», среди них есть и депутаты ЗС НСО. За прошедшую неделю с момента выхода материала, рассказывающего о мотивах каждой из сторон, вопросов депутатов к министерству сельского хозяйства меньше не стало. Главным из них остается предельно низкая закупочная цена на зерно. Впрочем, обсуждение доклада Василия Пронькина этой темой не ограничилось. Как и предполагали депутаты накануне сессии, под сомнение была поставлена эффективность работы минсельхоза, а депутат Олег Сметанин в ходе сессии даже предложил провести проверку в ведомстве. При этом вопрос отставки главы минсельхоза, который по данным «КС» мог прозвучать на заседании ЗС, затронут не был.

«По ситуации, сложившейся на рынке зерна, а также о принимаемых мерах, о которых будет докладывать Василий Пронькин, обсуждения, безусловно, будут, – высказывал мнение накануне сессии первый заместитель председателя Заксобрания НСО Андрей Панферов. – По итогам выездного штаба Минсельхоза России, который прошел в Новосибирске 13 ноября под руководством первого замминистра Хатуова, того алгоритма действий, той оперативности, которую ожидали, пока не видно», – сказал он. Панферов отметил, что у каждого депутата на руках есть решения антикризисного штаба. Соответственно, участникам встречи предстоит сопоставить: что уже сделано и что должно было быть выполнено. «Очевидно, что критика в адрес и регионального минсельхоза, и Василия Андреевича прозвучит, но вопрос о снятии Пронькина с должности министра, на мой взгляд, подниматься не будет», – был убежден в среду собеседник «КС».

Заместитель председателя ЗС руководитель фракции КПРФ Владимир Карпов считает, что подобные заявления прозвучать вполне могли, но вряд ли получили бы продолжение. «Цензуры по выступлению депутатов нет, и все может быть сказано», – говорит он. По мнению Карпова, тот факт, что по отчету Пронькина вопросы были, предопределен остротой зернового кризиса. «Острота эта не снята, проблем действительно много. Возникшие серьезные противоречия между зернопроизводителями и теми, кто обеспечивает дальнейшее хранение и перевозку зерна, ни для кого не новость. Они возникают каждый год, а в условиях кризиса обострились», – обращает внимание он.

Министр сельского хозяйства НСО Василий Пронькин в своем докладе признал, что ситуация, которая сложилась сегодня, начала ощущаться еще в прошлом году. «Мы создали условия для того, чтобы люди занимались диверсификацией посевных площадей. Нам удалось в 2017 году посеять 82 тыс. га технических культур, – сказал он. – В текущем году на 32 тыс. га меньше посеяли пшеницы при увеличении площадей посевов в целом. Если бы не эта мера, еще бы 60 тыс. т «легло» на рынок. Помимо этого, мы можем гордиться тем, что НСО стала второй в России по поголовью молочных коров. А это тоже потребители зерна на внутреннем рынке», – добавил Пронькин. Как следует из доклада, министерство планирует продолжать работу с крестьянами по диверсификации посевных площадей и в 2018 году. «Этот год показал, что регион может заняться соей, подсолнечником. Сегодня мы также особое внимание уделяем тем инвестиционным проектам, которые позволят повысить внутреннее потребление зерна. Например, третья очередь Кудряшовского свинокомплекса на 150 тысяч голов. Это 72 тыс тонн зерна ежегодно, 12 тыс. тонн мяса», – привел пример министр. Отметим, что перед началом выступления Василия Пронькина врио губернатора Андрей Травников из зала вышел.

Заместитель председателя аграрного комитета ЗС НСО Денис Субботин накануне сессии говорил «КС», что между минсельхозом и депутатами конфликта нет и никогда не было, однако имеются разногласия по некоторым вопросам. «Откуда взялась эта проблема? (перепроизводство зерна, высокая загрузка элеваторов, переходящие запасы зерна урожая прошлых лет – «КС»). Да, Василий Андреевич доложил «мы проблему чувствуем». И что мы делаем после этого? Каждому крестьянину рассылаем документы, в которых говорится о том, что всем хозяйствам, чтобы сохранить государственные дотации, необходимо сохранить или увеличить площади под зерновыми и бобовыми культурами. Зачем, Василий Андреевич, мы увеличили, если знали, что у нас переизбыток зерна?», – спросил он. Как заявил Денис Субботин, по его ощущениям, регион живет в «иллюзиях». «Мы сегодня на год-два вперед смотреть даже не пытаемся, продолжаем жить в каких-то иллюзиях, и наш минсельхоз нас в этих иллюзиях еще и поддерживает, вместо того, чтобы сориентировать по-другому», – возмутился Субботин. Он отметил, что в регионе есть проблемы по производству яйца, мяса птицы, стоимость которых на рынке едва ли не на уровне себестоимости, и учитывая этот факт, нецелесообразно увеличивать поголовье КРУ, а также численность птицы, свиней в регионе из-за перенасыщенности рынка. «Я предлагаю пересмотреть всю стратегию сельхозтоваропроизводства в Новосибирской области», – заявил Денис Субботин.

Василий Пронькин в свою очередь уверен, что активные споры вокруг сложившейся ситуации, связаны не столько с кризисом на рынке зерна, сколько являются попыткой дестабилизировать политическую ситуацию в регионе, оказать давление на врио губернатора Андрея Травникова. «На сессии я буду отстаивать свою позицию, – заявил он накануне «КС». – Мы не просиживали здесь просто так, а работали. Сократилось время простоя вагонов на станциях, разработана инициатива «Зерновой экспресс», которая позволит снизить сроки оборачиваемости вагонов. Конечно, я не исключаю, что критика в мой адрес прозвучит, и может быть весьма жесткой, но я готов к этому», – сказал он.

Депутат Заксобрания НСО Иван Мороз считает, что причиной нападок на министра может быть стремление сместить Василия Пронькина с занимаемой должности. «Василий Андреевич неугоден некоторым персонам: он селянин, человек прямой, не идет ни у кого на поводу. Понятно, что некоторым это не нравится», – сказал Мороз. Представитель одной из крупных компаний региона предположил, что через давление на главу минсельхоза, может оказываться давление на врио губернатора. Цель – дестабилизировать политическую ситуацию, началась предвыборная компания», – высказался он.

Заместитель председателя бюджетного комитета заксобрания Юрий Зозуля Пронькина ожидаемо поддержал, заявив, что усилия, которые предпринимает минсельхоз региона, впервые, на его взгляд, «становятся системой». «Мы говорим о системной работе, чтобы построить механизм экспорта зерна», – подчеркнул он. Председатель аграрного комитета заксобрания НСО Олег Подойма считает, что сегодня главный вопрос в том, как оптимизировать стоимость зерна на рынке. «Важно, чтобы цена позволила сельхозтоваропроизводителям получить нормальный доход, который позволит строить рабочие планы на следующий год», — сказал Подойма.

Депутат заксобрания Олег Сметанин остался не удовлетворен докладом, и призвал провести проверку в минсельхозе. «Пусть коллеги разберутся», – сказал он. Сметанин предложил вынести вопрос на голосование, но понимания не встретил. Олег Подойма в ответ пообещал, что более детально работа Минсельхоза будет рассмотрена на заседании аграрного комитета.

Министерство сельского хозяйства НСО, по мнению председателя бюджетного комитета ЗС НСО Александра Морозова, в последние годы разве что эффективно распределяло бюджетные средства. «Пришла пора другими функциями заниматься, – заявил Морозов. – Нужно смотреть в завтрашний день. Что делать? Сколько предприятий оставлять? Еще одна очередь Кудряшовского свинокомплекса откроется, еще одна очередь «Сибирской Нивы»…. Что остальным предприятиям делать? Лучше говорить об этом правду и сейчас. Лучше ужасный конец, чем ужас без конца», – резюмировал он.

Председатель Заксобрания НСО Андрей Шимкив обратился к Василию Пронькину с вопросом, почему тот не отстаивал проведение интервенций на заседании выездного штаба Минсельхоза России, которое состоялось в Новосибирске 13 ноября. «Алтайский край, Томская область – воюют за интервенцию для своих сельхозтоваропроизводителей, а там посевные площади несравнимо меньше, чем в Новосибирской области. То, что вы в присутствии первого замминистра сельского хозяйства (Джамбулата Хатуова – «КС») не задали ни одного вопроса про интервенции, вызывает недоумение», – заявил Шимкив. При этом он отметил, что продавать зерно ниже его себестоимости для крестьян неприемлемо. «Мы должны, прежде всего подумать о людях», — сказал председатель ЗС НСО.

При этом любопытен тот факт, что распределение сил в Заксобрании не изменилось. Как и предполагалось, критику в адрес Василия Пронькина высказали Денис Субботин, Александр Морозов и Андрей Шимкив, в то время как сторону министра занял Юрий Зозуля. Положительно оценил действия минсельхоза по урегулированию ситуации и Олег Подойма. Такое противостояние может быть связано с бизнес-интересами сторон, сфера влияния которых – рынок хранения зерна в регионе. Многие из опрошенных «КС» депутатов ЗС НСО такое мнение разделяют, однако официально комментировать ситуацию отказываются.

«Я полагаю, что все бизнес-интересы обсудят на повторном заседании оперативного штаба в декабре, – предположил Владимир Карпов. – Там точно не обойдут все эти темы. И то, какие в результате будут вынесены решения, повлияет на дальнейшее развитие событий. Стихийно они развиваться вряд ли станут. Если допустить стихийность, то каждый, исходя из своих бизнес-интересов, будет тянуть одеяло на себя, отстаивать свою позицию. При таком сценарии Новосибирская область и аграрный сектор проиграет», – говорит он. Владимир Карпов добавляет: то, как долго продлится конфликт, зависит от финансового и политического ресурса конфликтующих. «Все конфликты так развивались: у кого больше финансовых ресурсов, у кого больше политического влияния, тот в конечном итоге и оказывался в выигрыше», – подвел итог он.

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