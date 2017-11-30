Николай Мочалин предложил правительству Новосибирской области найти деньги на поликлиники

На очередной сессии Законодательного собрания 30 ноября при обсуждении поправок, внесенных в региональный бюджет, депутат-единорос Николай Мочалин резко высказался в адрес экс-губернаторов Новосибирской области и призвал руководство региона изыскать-таки средства на строительства поликлиник.

Депутат ЗС НСО Николай Мочалин выразил недовольство тем, что в этом году «исполнилось семь лет, как губернатор Василий Юрченко обещал построить в Дзержинском районе поликлинику. Потом эту идею публично поддержал Владимир Городецкий. Затем приняли решение через концессию, и она накрылась медным тазом. В бюджете денег ноль», — категорично заявил Молчалин.

Он предложил Правительству и коллегам по Заксобранию рассмотреть вопрос в процессе исполнения бюджета на 2018–19 годы и предусмотреть средства по созданию и эксплуатации таких объектов.

«Сейчас о бюджетной сумме рано говорить, хотя я продолжаю придерживаться позиции, что если мы хотим быстро решить проблему, то только за счет бюджетных средств этого сделать нельзя», — прокомментировал врио губернатора Андрей Травников и отметил, что формат государственно-частного партнерства нужно рассматривать как приоритетный. «Как мы убедились, чистая концессия на сегодня не привлекательна для потенциальных инвесторов, поэтому нам нужно готовить новую документацию, вполне возможно — с частичным бюджетным финансированием», — заявил глава области.

При этом он отметил, что наиболее правильным вариантом считает строительство новых крупных поликлинических комплексов за счет частных инвестиций с последующим возвратом из бюджетов следующих лет, а организацию первичной помощи непосредственно в местах проживания граждан может взять на себя бюджет. «Такая комбинация наиболее приемлема», — уверен Андрей Травников и добавил, что министерству здравоохранения уже даны соответствующие поручения и «решения вырабатываются».

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter