В бурятском правительстве назначен зампред по развитию инфраструктуры

В четверг на сессии Народного Хурала депутаты дали согласие главе Республики Бурятия на назначение Евгения Луковникова на должность заместителя председателя регионального правительства по развитию инфраструктуры, рассказали об итогах сессии парламента в пресс-службе администрации республики.

На состоявшейся сессии Народного Хурала Бурятии был принят ряд кадровых решений. Депутаты приняли сложение полномочий депутата Баира Цыренова, который главой республики Алексеем Цыденовым выбран на пост руководителя администрации бурятского правительства. Кроме того, от должности уполномоченного по правам предпринимателей был освобожден Анатолий Дашиев.

Депутаты Хурала также одобрили кандидатуру заместителя руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта Евгения Луковникова на должность зампреда правительства республики по развитию инфраструктуры. «За» Луковникова проголосовали 52 депутата Народного Хурала, «против» — 6.

Как говорится в сообщении пресс-службы правительства Бурятии, Евгений Луковников непосредственно участвует в реализации программ по социально-экономическому развитию Дальнего Востока и Байкальского региона.

«Под его кураторством сдавались многие объекты инфраструктуры. В числе последних — новая железнодорожная ветка, соединяющая Транссиб с наиболее масштабным за последние годы промышленным проектом Сибири Быстринским ГОКом в Забайкальском крае. При участии Евгения Луковникова Улан-Удэстальмост был задействован в изготовлении пролетных строений для Керченского моста», — рассказали в пресс-службе.

Выступая перед парламентариями, Евгений Луковников отметил, что намерен в ближайшее время обратить внимание на безотказную и безаварийную работу теплосистем и энергосистем. В планах также рассмотрение ввода в эксплуатацию объектов, которые должны были закончить в 2017 году.

«В более дальней перспективе я планирую рассмотреть непосредственно развитие и капитальный ремонт транспортной инфраструктуры, потому что автомобильные дороги сегодня связывают регионы и позволяют динамично развивать экономику», — сказал депутатам Луковников.

До прихода Евгения Луковникова указанный пост занимал Николай Зубарев, который покинул его в мае 2017 года.

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