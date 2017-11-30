29 ноября мэр Новосибирска Анатолий Локоть провел заседание инвестиционного Совета города, где были рассмотрены проект реконструкции спортивно-оздоровительного центра по улице Котовского и проект создания центра хоккейного мастерства «Космос» по улице Богдана Хмельницкого.

Инвестиционный Совет Новосибирска собрался в новом составе. Если раньше туда входили только представители структурных подразделений мэрии, то на заседании 29 ноября присутствовали представители банковского и экспертного сообщества. «Наш Совет открывает новую страницу, он существенно обновлен. Сегодня на нем присутствуют не только чиновники, но и в том числе представители предпринимательских кругов», — отметил Анатолий Локоть.

Главными обсуждаемыми темами стали проекты реконструкции спортивно-оздоровительного центра по улице Котовского, 20 и создания центра хоккейного мастерства «Космос» по улице Б. Хмельницкого, 27.

Представляя первый проект, начальник управления предпринимательства и инвестиционной политики мэрии города Новосибирска Максим Останин отметил, что он реализуется по частной инициативе. «Предприниматели вышли с инициативой взять помещение в концессионное соглашение. На текущем этапе ведутся переговоры с потенциальным инвестором о заключении концессионного соглашения», — рассказал Максим Останин.

В рамках проекта предполагается провести перепланировку и реконструкцию, а также наладить вентиляцию и организовать тренажерный зал площадью около 400 кв. метров. Общая же площадь объекта составит 1473 кв. метра. Для организации спортивно-оздоровительного центра планируется использовать подвал и часть первого этажа здания. Об этом в своем докладе рассказала руководитель правового отдела ООО «СК-Цитадель» Наталья Глущенко. Также она добавила, что настоящий объект может использоваться как база для МБУ ДОД «СДЮШОР по восточным единоборствам». «Крепкая база для данной школы будет удовлетворять интересам как молодого населения, так и представителей старшего поколения. Я считаю, что аренда спортивных залов школой, которая практикуется сейчас, это совсем не тот уровень, которого достойна школа», — доложила Наталья Глущенко. Кроме того, по ее словам, в проект вовлекается часть придомовой территории.

У собравшихся возникли вопросы и замечания к проекту, который представляла Наталья Глущенко. В частности, Анатолий Локоть обратил внимание на то, что не прописаны средства, которые инвестор планирует потратить. Также он отметил, что не были озвучены сроки окупаемости и сроки соглашения. В ответ Наталья Глущенко назвала общую сумму инвестиций в размере 59,5 млн рублей. Что касается сроков, спикер считает вероятным сроком окупаемости 20 лет. «Кроме того, сам срок соглашения планируется примерно на 30 лет», — добавила Наталья Глущенко.

В свою очередь начальник департамента экономики и стратегического планирования мэрии Лариса Уткина заметила, что половина времени работы спортивного центра будет выделена для подготовки воспитанникам «СДЮШОР по восточным единоборствам». А это в свою очередь ведет к увеличению срока окупаемости проекта. Также она добавила, что длительный срок эксплуатации проекта по строительным нормам требует существенного ремонта по прошествии 15 лет. По словам Ларисы Уткиной, эти аспекты не отображены в расчетах инвестора.

«Тот факт, что планируется серьезное изменение конструкции здания, требует обязательного согласования с соответствующими специалистами. Еще хотелось бы добавить, что мы до сих пор не услышали, как решен вопрос с парковочными местами. Особенно в то время, когда будут заниматься частные посетители. Куда они встанут? Во дворе? Это может привести к конфликту с жителями», — добавил Анатолий Локоть.

В связи со всеми вопросами и замечаниями к проекту инвестиционным Советом было принято решение отправить проект на доработку.

Вторым рассмотренным проектом стала перестройка бывшего кинотеатра «Космос» по улице Б. Хмельницкого, 27 в хоккейный центр с сохранением внешнего облика, на чем настаивали жители Калининского района. Руководитель проекта Артем Блукке сообщил, что проект планируют реализовать на основе концессионного соглашения. Общая площадь нового спортивного центра составит 1473 кв. метра. Инвестиции, по словам докладчика, составят порядка 100 млн рублей. Треть этой суммы пойдет на приобретение оборудования, остальная часть — на реконструкцию здания. «Предполагается выделить в среднем 12 часов в день на работу центра. Наполняемость центра — 1,5 тыс. человек в месяц. Средняя стоимость занятий — 734 руб. в час», — рассказал в ходе презентации Артем Блукке. Он также добавил, что срок заключения концессионного соглашения — 25 лет, а срок примерной окупаемости — 14 лет. Помимо этого, планируется организовать на одном из этажей тренажерный зал. По условиям соглашения, определенное количество часов в обновленном «Космосе», который станет хоккейным центром, будет отдано воспитанникам детских муниципальных спортивных школ.

Предложение в целом было поддержано собравшимися. Инвестиционный Совет рекомендовал выходить с предложением о заключении с мэрией концессионного соглашения.

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