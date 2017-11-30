Депутаты Законодательного собрания НСО одобрили главный финансовый документ региона на 2018 и плановый период 2019–2020 годов. Как рассказал председатель комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Александр Морозов, работы между первым и вторым чтением у депутатов было много.

Благодаря инициативе парламентариев удалось, в частности, внести консолидированную поправку стоимостью 200 млн рублей на реализацию программы «Чистая вода». «Если в прошлом году мы начинали с нулевой базы, то в следующем сумма на эти цели составит уже 400 млн рублей», — отметил Александр Морозов. Председатель Законодательного Собрания НСО Андрей Шимкив подчеркнул, что эта поправка — самая «дорогая» и необходимая. «Это тот момент, который волнует всех жителей НСО. И думаю, мы с каждым годом будем увеличивать финансирование по «Чистой воде», — пообещал Андрей Шимкив.

Серьезная поправка принята в бюджете и в пользу Новосибирска — дополнительно областной центр получит 100 млн рублей на благоустройство территорий и еще 50 млн — на частные дороги. 30 млн рублей теперь предусмотрено на строительство дамбы в Ордынском районе.

Кроме того, на 50 миллионов рублей больше теперь заложено в зарплату государственным ветеринарным работникам и еще 20 млн рублей аграрный комитет Заксобрания добавил на содержание безнадзорных животных.

Со следующего года на 1 млн рублей увеличился депутатский фонд — теперь на адресную помощь своим избирателям каждый депутат сможет потратить по 3 млн рублей.

В целом Александр Морозов отметил, что в работе над документом депутатскому корпусу удалось проделать «серьезную и важную работу». «Я считаю, что между первым и вторым чтением нам удалось гармонизовать бюджет», — заключил председатель комитета по бюджетной, финансово- экономической политике и собственности.

Помимо принятия бюджета на предстоящие годы, депутаты приняли и поправки по текущему году. Врио губернатора НСО Андрей Травников отметил, что благодаря перераспределению расходов и дополнительным доходам, основные параметры бюджета в части дефицита не увеличились. «Направление дополнительных расходов — это субсидирование муниципальным образованиям, что поможет районным муниципалитетам и Новосибирску рассчитаться с кредиторской задолженностью», — уточнил глава региона.

«Цена изменений — 800 млн рублей. 600 из них — поддержка в той или иной степени муниципалитета Новосибирска. В частности, дотации Горэлектротранспорту на возможность погасить налоги — хозяйство в сложном положении», — пояснил Александр Морозов.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть уточнил также, что деньги пойдут на строительство школы-интерната№ 37, которую необходимо сдать уже этой зимой, и капитальный ремонт школы № 82.

«В ходе исполнения бюджета 2018 года мы резонно рассчитываем на внесение изменений в бюджет сторону увеличения, дополнительные ресурсы», — отметил градоначальник. По его словам, в первую очередь город рассчитывает на участие в федеральных программах, которые позволят областному центру продолжить реконструкцию Набережной и построить новые школы. Депутаты отметили, что работа над бюджетами последующих лет еще не окончена.

Депутат Валентин Сичкарев уточнил, что в следующем году предстоит еще несколько корректировок бюджета и предложил начать работу по подготовке к их внесению заблаговременно, при этом учитывая, чтобы процент правок по наказам избирателей был больше.

Андрей Травников также отметил, что принятием бюджета «эта сложная работа не завершается». «Нам еще придется оперативно реагировать на ситуацию, вносить поправки и коррективы в бюджет, но спасибо за то, что у меня есть полная внутренняя уверенность, что нам удастся сделать это выверено, с соблюдением приоритетов и наиболее важных пожеланий граждан области», — заключил глава региона.

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