Анатолий Локоть прокомментировал предложение о создании большой сибирской агломерации

На традиционной встрече с журналистами, прошедшей 30 ноября, мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал предложение экс-министра финансов РФ о создании в Сибири агломерации, в состав которой, помимо прочих городов, будет включен и Новосибирск.

Предложение главы Центра стратегических разработок и бывшего руководителя министерства финансов России Алексея Кудрина о создании агломерации, объединяющей Новосибирск, Барнаул и Томск, мэр Новосибирска Анатолий Локоть считает интересным, однако задается вопросом, как это можно реализовать, учитывая большие расстояния между тремя городами.

«Идея придания бОльших полномочий территориальной власти – симпатична. Это позволит решать вопросы на местах наиболее эффективно и оперативно: в данном случае идея интересна. Вопрос вызывает, как это сделать, потому что расстояния у нас не европейские», — прокомментировал мэр Новосибирска предложение федерального руководителя.

Вместе с тем Анатолий Локоть предложил к обсуждению другую идею: об особом статусе Новосибирска, подчеркнув, что, конечно, придание ему статуса субъекта РФ не рассматривается, так как процедура носит сложный характер.

«Предлагаю рассмотреть придание особого статуса Новосибирску, как столичного города, крупнейшего муниципалитета РФ, как города-миллионника, центра округа. На это нужно обратить внимание», — пояснил глава города, добавив, что в таком случае проблема с распределением доходной части, налогов будет рассматриваться совсем под иным углом.

Напомним, ранее по поводу идеи Кудрина высказывался и врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников, посчитавший создание такой структуры сложным и нецелесообразным.

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