Новосибирск добился дополнительных 839 млн рублей

На сессии заксобрания Новосибирской области 30 ноября депутаты приняли поправки в бюджет региона на 2017 год: региональному центру будет дополнительно направлено 839 млн рублей на развитие.

На развитие социальной и транспортной инфраструктуры Новосибирск в течение этого месяца получит почти 839 млн рублей. Это стало возможным благодаря принятию поправок в закон о региональном бюджете на 2017 год.

«Мы очень активно работали с депутатами по поправкам в бюджеты 2017 и 2018 годов. Результат этой работы – поправки и существенное увеличение бюджета развития города Новосибирска, – отметил мэр Анатолий Локоть и поблагодарил депутатов заксобрания за их положительное решение, понимание и сотрудничество. – Надеюсь, поправки к исполнению бюджета Новосибирской области 2017 года, которые были приняты в первом чтении, будут приняты и во втором. Для нас это очень важно, изменения нужно принимать оперативно, чтобы использовать дополнительно выделенные средства в этом году».

Анатолий Локоть пояснил, куда пойдут дополнительные средства, которые, к слову, нужно распределить до истечения текущего года. В первую очередь, по словам мэра, деньги пойдут на строительство новых социальных объектов. Он сказал, что зимой городские власти должны сдать школу-интернат №37, среди дополнительных средств также предусмотрены деньги на расчёт с подрядчиком по капитальному ремонту школы №82 в Дзержинском районе.

«Фактически там капремонт завершён, остались небольшие долги перед подрядчиком, который уже возводит пристройку к школе. Мы планируем запустить объект к 1 сентября 2018 года», – пояснил Анатолий Локоть.

Львиная же доля средств пойдет на поддержку транспортной отрасли Новосибирска: запланировано почти 500 млн рублей выделить горэлектротранспорту и автотранспорту. На эти деньги будут погашены долги перед налоговой, обеспечение льготного проезда, а также поддержку муниципальных перевозчиков, поскольку нынешний тариф исключает их развитие за счет собственных средств.

Вместе с тем мэр констатировал, что выделение дополнительных средств – это признание того факта, что снижение на 10% норматива отчислений по НДФЛ в бюджет города создает дисбаланс в вопросе распределения доходной части, налогов.

«Не секрет, что основным налоговым донором на территории области является Новосибирск, а муниципалитет получает в доходную часть бюджета средства, которые не позволяют развивать экономику города. Поэтому приходится обращаться за поддержкой, принимать подобные поправки по ходу исполнения бюджета. Получается такая зависимость бюджета города от вышестоящих бюджетов, это серьёзная помеха в развитии Новосибирска», — резюмировал Анатолий Локоть.

По словам мэра, в настоящий момент определены основные параметры бюджета Новосибирской области и на 2018 год. «В ходе его исполнения мы также резонно рассчитываем на внесение изменений в сторону увеличения суммы на развитие Новосибирска, прежде всего за счёт участия в федеральных программах», – сказал глава города.

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