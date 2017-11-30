Бюджет Иркутска на 2018 год был принят с дефицитом 3,9%. Доходная часть составит 14,5 млрд руб, а расходная — 15,1 млрд руб.

Бюджет иркутска на 2018 год был принят сегодня городской думой. Дефицит составил 588 млн руб.

«При рассмотрении контрольных цифр отмечено, что увеличивается доля собственных доходов города. Это вселяет уверенность в том, что Иркутск сможет выполнить все финансовые обязательства, в том числе, в социальной и в сфере городского хозяйства», — сообщает пресс-служба думы города Иркутска.

По последним данным бюджет Иркутска на 2017 год выглядит следующим образом: доходы — 16,9 млрд руб., расходы — 17,8 млрд руб., дефицит — 885 млн руб. (4,98%).

Напомним, что верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2019 года установлен в размере 2,77 млрд руб.

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